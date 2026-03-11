Özak Global Holding’in tekstil sektöründe faaliyet gösteren iştiraki Özak Tekstil’in siparişten üretime, lojistikten mali süreçlere kadar tüm operasyonlarını tek platformdan yönetmesini sağlayacak MARATHON+SAP S/4HANA Projesi, NTT DATA Business Solutions Türkiye iş birliğiyle başladı. Özak Tekstil’in kurumsal altyapısını, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda güçlendirecek projeyle, operasyonel yapının daha entegre bir sistem altyapısıyla desteklenmesi sağlanacak.

Dijital dönüşümü sürdürülebilir büyümenin temel koşulu olarak gören Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, projeye dair şu değerlendirmede bulundu:

“Özak Tekstil; 40 yılı aşan birikimi, deneyimli tasarım ve Ür-Ge ekipleriyle bugün dünya markalarına koleksiyon hazırlayan, 25’ten fazla global devle çalışan ve 30’u aşkın ülkeye ihracat yapan en güçlü şirketlerimizden biri. Bugüne kadar imza attığımız başarıları küresel ölçekte çok daha ileriye taşımak; ancak veriye dayalı ve bütüncül bir yönetim anlayışıyla mümkün. MARATHON+ SAP S/4HANA projesiyle veri odaklı iş yapış biçimimizi ve yönetim yaklaşımımızı daha da güçlendirerek, sektördeki farkımızı çok daha net bir şekilde ortaya koyacağız.”

DÖNÜŞÜMLE %35’E VARAN iYiLEŞTiRME POTANSİYELİ

Dönüşümün operasyonel sonuçlarına dikkat çeken Özak Tekstil Grup Başkanı Urfi Akbalık, şunları söyledi: “Hazır giyim sektörü; sadece maliyetleri yönetenlerin değil, veriden aldığı gücü sürdürülebilir büyümeye dönüştürenlerin geleceği şekillendirdiği yeni bir döneme giriyor. NTT DATA Business Solutions Türkiye iş birliğiyle başlattığımız MARATHON + SAP S/4HANA projesiyle Özak Tekstil olarak tüm süreçlerimizi uçtan uca dijitalleştiriyoruz. Amacımız, operasyonel tekrarları ortadan kaldırarak veriyi tek doğru kaynaktan yönetmek. Ön analizlerimiz, bazı iş süreçlerinde %35’e varan bir iyileştirme potansiyeli öngörüyor. Bu hamleyle operasyonel gücümüzü çok daha verimli kullanırken, veriyle karar alan çevik yönetim modelimizi de pekiştireceğiz.”

NTT DATA Business Solutions META Bölgesi Profesyonel Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Serdal Mermer de şunları söyledi:

“Özak Tekstil’in dijital dönüşüm vizyonunu hayata geçireceği bu maratonu birlikte koşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Farklı sektör ve coğrafyalarda edindiğimiz 35 yılı aşkın deneyimle, en yeni teknolojileri kullanarak müşterilerimizin iş süreçlerini uçtan uca tasarlıyoruz. Bu projeyle Özak Tekstil’de süreçler arasındaki koordinasyon güçlendirilecek, karar alma mekanizmaları daha şeffaf ve izlenebilir hale gelecek. Operasyonel yetkinlikler ortak standartlarla pekiştirilirken, maliyet yönetiminde etkinliği ve iş yapış biçimlerinde tutarlılığı ileri seviyeye taşıyan bir altyapı da oluşturulacak.”

Projeyle ilgili değerlendirmelerini paylaşan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ise “Tekstil ve hazır giyim sektörü, Türkiye’nin küresel arenadaki rekabet gücü açısından kritik bir öneme sahip, lider sektörlerden biri. Özak Tekstil’in, iş ortağımız NTT DATA Business Solutions ile başlattığı bu dönüşüm yolculuğu, sektörün dijital yetkinliğini gösteren önemli bir adımdır. Tüm iş süreçlerinin modern, güvenli ve ölçeklenebilir bir ERP altyapısı olan SAP S/4HANA’ya taşınması, sadece bir teknoloji değişimi değil, veriye dayalı yönetim anlayışıyla sürdürülebilir büyüme için atılmış sağlam bir temeldir. RISE with SAP ile gerçekleşen bu dönüşümün, Özak Tekstil’in operasyonel hızını ve çevikliğini artırarak, kuruma küresel standartlarda verimlilik sağlayacağına inanıyorum. Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarının dijitalleşme kararlılığı, iş dünyamıza ilham vermeye devam ediyor. Bu başarı hikayesinin bir parçası olmaktan büyük gurur ve memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Özak Global Holding Hakkında:

Temelleri 1985 yılında atılan Özak Global Holding; inşaat, gayrimenkul yatırım ortaklığı, turizm, mülk yönetimi ve tekstil alanlarında faaliyet göstermektedir. Holding’in sürdürülebilir başarı yolculuğunda Özak GYO, geliştirdiği projelerle gayrimenkul sektöründe Türkiye’nin lider gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olarak konumlanmaktadır. Katma değer üreten bir anlayışla fark yaratan İnt-Er Yapı; konut, alışveriş merkezi, iş merkezi ve otel gibi yapıların inşasına odaklanmaktadır. Akyön Mülk Yönetimi, plaza, konut, otel, ofis, endüstriyel depolama, lojistik merkezleri ve AVM gibi gayrimenkul projelerine ilişkin geliştirme, pazarlama, işletme ve kiralama alanlarındaki üstün hizmet kalitesiyle gelişimini sürdürürken, Ela Hospitality Turizm ve Otelcilik bünyesindeki Ela Excellence Resort Belek, turizm sektörüne ve Türkiye’nin tanıtımına önemli katkılar sağlamaktadır. Grup şirketlerinden Özak Tekstil ve Kübrateks Tekstil ise Türkiye’nin katma değerli ihracat hamlesinin önemli oyuncularındandır. Toplumsal faydayı iş yapış kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak gören Özak Global Holding, eğitim, kültür ve sanat alanında topluma kalıcı katkılar sunduğu çalışmalarını ÖZAKKSEV (Özak Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı) aracılığıyla sürdürmektedir.

Özak Tekstil Hakkında:

Özak Global Holding çatısı altında faaliyet gösteren Özak Tekstil, yenilikçi, sürdürülebilir ve kalite odaklı üretim yaklaşımıyla global moda endüstrisinde 40 yılı aşkın bir süredir güçlü bir konumda yer almakta; dünyanın önde gelen denim markaları için denim ve non-denim ürünler üretmektedir. İstanbul, Malatya ve Şanlıurfa’daki üretim tesislerinde 79.500 m² kapalı alanda, ileri teknoloji sistemlerle üretim gerçekleştiren Özak Tekstil, yıllık 6.600.000 adet ihracat kapasitesiyle global iş ortakları için güvenilir ve uzun vadeli bir çözüm ortağıdır. Özak Tekstil uzun yıllardır 25'in üzerinde global marka ile çalışmakta ve 30'un üzerinde farklı ülkeye ihracat yapmaktadır.