Son yıllarda Türkiye siyasetinde dikkat çeken bir anlatı var: “Dışarıda oyun bozan, içeride güçlü devlet.” Bu söylem, uluslararası krizlerin, bölgesel gerilimlerin ve diplomatik restleşmelerin merkezine yerleştirilen bir liderlik imajı üzerinden inşa ediliyor. Ancak bu güçlü retoriğin içerideki ekonomik ve toplumsal sıkışmışlıkla kurduğu ilişkiyi sorgulamak gerekiyor. Çünkü dış politikadaki her sert çıkış, içerideki her yoksullaşma gerçeğini ortadan kaldırmıyor; sadece gündemin yönünü değiştiriyor.

Türkiye bugün yüksek enflasyon, alım gücü kaybı ve geniş kesimlerde derinleşen geçim sıkıntısıyla karşı karşıya. Resmî enflasyon verileri ile sokaktaki fiyat artışları arasındaki makas, toplumun önemli bir bölümünde güven sorununa yol açmış durumda. Asgari ücret ve emekli maaşları yapılan zamlarla kısa süreli rahatlama sağlasa da birkaç ay içinde yeniden eriyor. Gıda fiyatları, kira artışları ve temel tüketim kalemlerindeki yükseliş, sabit gelirli kesimleri sürekli savunma pozisyonunda bırakıyor. Buna rağmen siyasal tartışmanın ana ekseni çoğu zaman ekonomi değil; dış tehditler, küresel oyunlar ve “Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen güçler” oluyor.

Bu noktada eleştirel bir soru sormak gerekiyor: Dış politikadaki sert ve meydan okuyucu söylem, ekonomik başarısızlıkların üzerini örtmek için bilinçli bir tercih mi? Elbette Türkiye’nin jeopolitik konumu gereği dış politika başlı başına önemli bir alan. Ancak neredeyse her iç kriz anında dozajı artan “oyun bozma” retoriği, ister istemez bir işlevsellik tartışmasını beraberinde getiriyor. Özellikle seçim dönemlerine ya da ekonomik daralmanın hissedilir biçimde arttığı zamanlara denk gelen dış politika hamleleri, kamuoyunun dikkatini farklı bir yöne çekiyor.

Benzer bir durum “barış ve kardeşlik süreci” olarak sunulan yeni açılımlarda da görülüyor. Bir yandan millî birlik ve güçlü devlet vurgusu yapılırken, diğer yandan bu süreç kapsamında atılan adımların kamuoyuna şeffaf biçimde anlatılmadığı eleştirileri yükseliyor. Devletin daha önce sert biçimde karşı çıktığı aktörlerle kurulan temaslar, sembolik jestler ya da söylem değişiklikleri, tabanda soru işaretleri oluşturuyor. Ancak bu tartışmalar da çoğu zaman dış politika bağlamına yerleştirilerek meşrulaştırılıyor: “Bölgesel dengeler değişti”, “uluslararası konjonktür bunu gerektiriyor” gibi ifadelerle iç politikadaki taviz algısı yumuşatılmaya çalışılıyor.

Burada sorun, barış arayışının kendisi değil; bu arayışın siyasal iletişim stratejisiyle iç içe geçirilmesi. Eğer bir süreç gerçekten toplumsal mutabakat hedefliyorsa, bunun ekonomik adalet ve hukuk güvenliğiyle birlikte ilerlemesi gerekir. Oysa geniş kesimler hayat pahalılığıyla mücadele ederken, siyasal söylemin sürekli dış tehditler üzerinden kurulması, toplumsal enerjiyi farklı bir zemine taşıyor. Geçim derdi yaşayan vatandaş için “oyun bozmak” soyut bir başarı; mutfaktaki yangın ise somut bir gerçekliktir.

Dış politikada aktif ve iddialı olmak elbette başlı başına olumsuz bir durum değildir. Ancak bu iddianın içerideki kurumsal erozyonu, gelir dağılımındaki bozulmayı ve hukuki belirsizlikleri perdeleyen bir sis bulutuna dönüşmesi tehlikelidir. Çünkü uzun vadede güçlü dış politika, güçlü ekonomi ve güçlü kurumlar üzerine inşa edilir. Enflasyonun kronikleştiği, genç işsizliğinin arttığı, beyin göçünün hızlandığı bir zeminde dış başarı hikâyeleri kalıcı bir toplumsal rıza üretmez.

İktidarın kullandığı dilde sıkça rastlanan “beka” vurgusu da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Beka meselesi, çoğu zaman ekonomik tartışmaların önüne konuluyor. Oysa ekonomik çöküntü de bir beka sorunudur. İnsanların gelecek tasavvurunu kaybetmesi, ülkeye olan güveninin sarsılması, gençlerin başka ülkelerde hayat kurmayı düşünmesi; bunların her biri en az dış tehditler kadar ciddidir. Fakat siyasal iletişim stratejisi, bu yapısal meseleleri ikinci plana iterek duygusal mobilizasyonu tercih ediyor.

Barış ve kardeşlik sürecinde verilen taviz iddiaları da benzer bir çerçevede ele alınmalı. Eğer süreç gerçekten toplumsal huzur için yürütülüyorsa, bunun ekonomik reformlarla, şeffaflıkla ve hesap verebilirlikle desteklenmesi gerekir. Aksi takdirde süreç, sadece dışarıya “istikrar” mesajı verirken içeride yeni gerilimler üretir. Dahası, milliyetçi retorik ile uzlaşmacı adımlar arasındaki gerilim, siyasi tabanın güvenini aşındırabilir.

Bugün gelinen noktada temel soru şudur: Türkiye dışarıda gerçekten oyun mu bozuyor, yoksa içeride bozulan oyunun dikkatini mi dağıtıyor? Bu soruya verilecek yanıt, sadece iktidarın değil muhalefetin de sorumluluğunu içerir. Çünkü dış politika hamlelerini sorgusuz sualsiz alkışlamak ya da her adımı kategorik biçimde reddetmek, sağlıklı bir demokratik tartışma üretmez. Asıl ihtiyaç duyulan şey, dış başarı söylemi ile iç ekonomik gerçeklik arasındaki makasın dürüstçe konuşulmasıdır.

Toplumun geniş kesimleri için belirleyici olan, uluslararası arenada atılan diplomatik adımlar değil; ay sonunu getirebilme kapasitesidir. Eğer siyaset bu temel gerçeği göz ardı eder ve dış tehdit retoriğini kalıcı bir gündem mühendisliğine dönüştürürse, kısa vadeli kazanımlar uzun vadeli güven kaybına dönüşebilir. Güçlü devlet söylemi, güçlü toplumla anlam kazanır. Güçlü toplum ise ancak adil bir ekonomi, şeffaf bir yönetim ve tutarlı bir siyasal dil ile mümkündür.