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Amazon Games'in yayıncılığını üstlendiği yeni Tomb Raider projelerine ilişkin kritik bir gelişme yaşandı. Yayıncı şirketin oyunlardan sorumlu genel müdürü Jeffrey Gattis, röportajında Tomb Raider: Catalyst için çıkış tarihi olarak 2028 yılını işaret etti. Oyunun daha önce kamuoyuna açıklanan resmi çıkış takvimi ise 2027'yi gösteriyordu.

RESMİ TAKVİM VE DİL SÜRÇMESİ İHTİMALİ

Jeffrey Gattis'in açıklamaları, sektörde erteleme iddialarını gündeme taşıdı. Gattis, serinin ilk oyunu Tomb Raider: Legacy of Atlantis'in 12 Şubat 2027'de yayınlanacağını, devamında ise 2028 yılında yeni Tomb Raider oyununun geleceğini ifade etti. Açıklamanın anlık bir dil sürçmesinden mi kaynaklandığı yoksa ertelenen projenin henüz duyurulmamış yeni tarihi mi olduğu belirsizliğini koruyor.

SERİNİN 14. ANA OYUNU HİNDİSTAN'DA GEÇECEK

Crystal Dynamics tarafından geliştirilen Tomb Raider: Catalyst, serinin 14. ana halkası olarak öne çıkıyor. Hikayesi Kuzey Hindistan'da geçecek olan yapım, 2008 yapımı Tomb Raider: Underworld'ün doğrudan devamı niteliğini taşıyor.

LEGACY OF ATLANTIS DA ERTELENMİŞTİ

Catalyst öncesinde çıkış yapacak olan Tomb Raider: Legacy of Atlantis projesi de benzer bir erteleme süreci geçirmişti. İlk olarak 2026 yılı işaret edilen yapım, geliştirme sürecindeki düzenlemelerin ardından 12 Şubat 2027 tarihine ertelenmişti. İlk oyunun yeniden yorumlanmış hali olan bu proje, Crystal Dynamics ve Flying Wild Hog ortaklığında hazırlanıyor.