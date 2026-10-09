Sistem hayata geçerse yapay zeka destekli rakipler, oyuncunun reflekslerine ve stratejilerine göre savaş sırasında biçim değiştirebilecek.

BOSS'LAR OYUNCUNUN HAMLELERİNİ ÖĞRENECEK

31 Mart 2025 tarihinde başvurusu yapılan ve ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından yayımlanan "AI-adapted non-player character for video game system" başlıklı patent, oyuncunun performans verilerini anlık olarak işliyor. Sistem; oyuncunun tepki süresi, bloklama ve savuşturma oranlarının yanı sıra tercih ettiği silahları ve kaç kez yenildiğini makine öğrenimi modeliyle analiz ediyor.

SAVAŞ ESNASINDA VE GERÇEK ZAMANLI DEĞİŞİM

Elde edilen veriler doğrultusunda yapay zeka, boss'ların saldırı kalıplarını savaş esnasında gerçek zamanlı olarak güncelleyebiliyor. Bir oyuncu belirli bir saldırıdan sürekli kaçmayı başarıyorsa, boss sonraki hamlesinde taktik değiştirerek oyuncuyu şaşırtabiliyor. Sistem ayrıca NPC'lerin diyaloglarını, ses tonlarını ve dış görünüşlerini de oyuncunun hareketlerine göre adaptif biçimde dönüştürebiliyor.

HENÜZ BAŞVURU AŞAMASINDA

Teknolojinin henüz onaylanmış bir patent olmadığını belirten uzmanlar, Sony'nin bu altyapıyı hangi oyunlarda ve ne zaman kullanacağının netleşmediğini vurguluyor. Ancak bu hamle, yapay zekanın oyun mekaniklerini dinamik olarak değiştirme potansiyelini gözler önüne seriyor.