Oyuncular kadar ünlü oldular: Türk sinemasının hafızalara kazınan araçları

Batı sinemasındaki aksiyon odaklı rollerin aksine, Türk sinemasında otomobiller daha ziyade komedi, dram ve yolculuk temalarının vazgeçilmez bir unsuru olarak karşımıza çıkar. Halk TV'den Erkan Ersöz'ün haberine göre; bu araçlardan kimisi kahramanların ekonomik statüsünü, arzularını ve benliklerini açığa çıkarırken, kimisi de sinema yapıtlarıyla bütünleşerek en az başrolü paylaşan oyuncular kadar kalıcı izler bırakmıştır. Sadece isim yapan oyuncular değil, kullanılan otomobiller de adeta birer efsaneye dönüşmüştür.