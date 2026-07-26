Yeniçağ Gazetesi
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Oyuncular kadar ünlü oldular: Türk sinemasının hafızalara kazınan araçları

Türk sinemasında otomobiller yalnızca bir ulaşım aracı değil, hikâyelerin en unutulmaz karakterlerinden biri oldu. Kimi filmin ruhunu yansıttı, kimi başrol oyuncularıyla özdeşleşerek hafızalara kazındı. İşte ekranlara damga vuran efsane araçlar...

Kaynak: Diğer
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Oyuncular kadar ünlü oldular: Türk sinemasının hafızalara kazınan araçları - Resim: 1

Batı sinemasındaki aksiyon odaklı rollerin aksine, Türk sinemasında otomobiller daha ziyade komedi, dram ve yolculuk temalarının vazgeçilmez bir unsuru olarak karşımıza çıkar. Halk TV'den Erkan Ersöz'ün haberine göre; bu araçlardan kimisi kahramanların ekonomik statüsünü, arzularını ve benliklerini açığa çıkarırken, kimisi de sinema yapıtlarıyla bütünleşerek en az başrolü paylaşan oyuncular kadar kalıcı izler bırakmıştır. Sadece isim yapan oyuncular değil, kullanılan otomobiller de adeta birer efsaneye dönüşmüştür.

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Oyuncular kadar ünlü oldular: Türk sinemasının hafızalara kazınan araçları - Resim: 2

İşte Türk sinemasına damgasını vuran o 12 unutulmaz araç!

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Oyuncular kadar ünlü oldular: Türk sinemasının hafızalara kazınan araçları - Resim: 3

Organize İşler: Sazan Sarmalı — BMW 540i

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Oyuncular kadar ünlü oldular: Türk sinemasının hafızalara kazınan araçları - Resim: 4

Ölümlü Dünya — Mercedes-Benz MB 100 D

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Oyuncular kadar ünlü oldular: Türk sinemasının hafızalara kazınan araçları - Resim: 5

Kara Bela — 1989 model Renault 12 Toros SW

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Oyuncular kadar ünlü oldular: Türk sinemasının hafızalara kazınan araçları - Resim: 6

Limonata — 1976 model Trabant

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Oyuncular kadar ünlü oldular: Türk sinemasının hafızalara kazınan araçları - Resim: 7

Behzat Ç. — Hyundai Accent Era

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Oyuncular kadar ünlü oldular: Türk sinemasının hafızalara kazınan araçları - Resim: 8

Devrim Arabaları — Devrim

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Oyuncular kadar ünlü oldular: Türk sinemasının hafızalara kazınan araçları - Resim: 9

Hokkabaz — 1976 model Volvo 245 SW

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Oyuncular kadar ünlü oldular: Türk sinemasının hafızalara kazınan araçları - Resim: 10

Fikrimin İnce Gülü (Sarı Mercedes) — Mercedes-Benz 350 SE

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Oyuncular kadar ünlü oldular: Türk sinemasının hafızalara kazınan araçları - Resim: 11

Çiçek Abbas — 1981 model Ford Transit MK2

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Oyuncular kadar ünlü oldular: Türk sinemasının hafızalara kazınan araçları - Resim: 12

Selvi Boylum Al Yazmalım — BMC TM 140 kamyon

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Oyuncular kadar ünlü oldular: Türk sinemasının hafızalara kazınan araçları - Resim: 13

Mavi Boncuk — 1937 model Buick Special

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Oyuncular kadar ünlü oldular: Türk sinemasının hafızalara kazınan araçları - Resim: 14

Şoför Nebahat — 1952 model DeSoto

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