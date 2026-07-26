Batı sinemasındaki aksiyon odaklı rollerin aksine, Türk sinemasında otomobiller daha ziyade komedi, dram ve yolculuk temalarının vazgeçilmez bir unsuru olarak karşımıza çıkar. Halk TV'den Erkan Ersöz'ün haberine göre; bu araçlardan kimisi kahramanların ekonomik statüsünü, arzularını ve benliklerini açığa çıkarırken, kimisi de sinema yapıtlarıyla bütünleşerek en az başrolü paylaşan oyuncular kadar kalıcı izler bırakmıştır. Sadece isim yapan oyuncular değil, kullanılan otomobiller de adeta birer efsaneye dönüşmüştür.
Oyuncular kadar ünlü oldular: Türk sinemasının hafızalara kazınan araçları
Türk sinemasında otomobiller yalnızca bir ulaşım aracı değil, hikâyelerin en unutulmaz karakterlerinden biri oldu. Kimi filmin ruhunu yansıttı, kimi başrol oyuncularıyla özdeşleşerek hafızalara kazındı. İşte ekranlara damga vuran efsane araçlar...Kaynak: Diğer
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İşte Türk sinemasına damgasını vuran o 12 unutulmaz araç!
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Organize İşler: Sazan Sarmalı — BMW 540i
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Ölümlü Dünya — Mercedes-Benz MB 100 D
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Kara Bela — 1989 model Renault 12 Toros SW
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Limonata — 1976 model Trabant
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Behzat Ç. — Hyundai Accent Era
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Devrim Arabaları — Devrim
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Hokkabaz — 1976 model Volvo 245 SW
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Fikrimin İnce Gülü (Sarı Mercedes) — Mercedes-Benz 350 SE
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Çiçek Abbas — 1981 model Ford Transit MK2
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Selvi Boylum Al Yazmalım — BMC TM 140 kamyon
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Mavi Boncuk — 1937 model Buick Special
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Şoför Nebahat — 1952 model DeSoto
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