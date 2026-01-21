“Geniş Aile”, “Emret Komutanım”, gibi birçok sevilen yapımda rol alan başarılı oyuncu Ufuk Özkan sağlık sorunları nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. 2023 yılında siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan’ın yaklaşık iki yıldır süren tedavi süreci, son günlerde daha da kritik bir aşamaya geldi.
Oyuncu Ufuk Özkan zor günlerden geçiyor: Acil karaciğer nakli bekleniyor
Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve hastanede tedavisi devam eden Ufuk Özkan için yakın çevresinden destek mesajları gelmeye devam ediyor. Özkan’ın yakın dostlarından Serkan Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.Derleyen: Hande Karacan
12 Ocak’ta hastaneye kaldırılan Özkan’ın acil karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu açıklanmıştı.
Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgi veren kardeşi Umut Özkan, yapılan tetkiklerde İnfluenza A testinin pozitif çıktığını belirterek, üst solunum yolu enfeksiyonunun mevcut karaciğer yetmezliğini daha da ağırlaştırma riski taşıdığına dikkat çekti. Bu nedenle, yeni bir duyuruya kadar ziyaretlerin sınırlandırıldığı ifade edildi.
Umut Özkan ayrıca donör arayışının sürdüğünü vurgulayarak, özellikle ağabeyini tanıyan ve onunla aynı projelerde yer almış sanat camiasından kişilerin kendisiyle sosyal medya üzerinden iletişime geçmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.
Organ bağışı sürecine ilişkin açıklamasında ise, birçok kişinin donör olmak istemesinin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyen Umut Özkan, bağış sürecinde alıcı ile verici arasındaki bağın dikkate alındığını ve bu nedenle önceliğin sinema ve tiyatro dünyasından, Ufuk Özkan’la geçmişte aynı projelerde yer alan isimlere verildiğini dile getirdi.
Acil nakil bekleyen Ufuk Özkan’ı dostları bu zorlu süreçte yalnız bırakmıyor. Pek çok ünlü isim hem hastane ziyaretleriyle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla destek olurken, donör çağrıları da devam ediyor.
Oyuncu Serkan Aydın da Ufuk Özkan ile geçmiş yıllarda çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, arkadaşına moral verdi. Aydın paylaşımında, “Hey gidi günler… İyi olacaksın dostum, çok az kaldı. Güzel günlerimizi hatırla. O günler gibi yine aramızda olacaksın” ifadelerini kullandı.