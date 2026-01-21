Oyuncu Ufuk Özkan zor günlerden geçiyor: Acil karaciğer nakli bekleniyor

Organ bağışı sürecine ilişkin açıklamasında ise, birçok kişinin donör olmak istemesinin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyen Umut Özkan, bağış sürecinde alıcı ile verici arasındaki bağın dikkate alındığını ve bu nedenle önceliğin sinema ve tiyatro dünyasından, Ufuk Özkan’la geçmişte aynı projelerde yer alan isimlere verildiğini dile getirdi.