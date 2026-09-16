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Xbox’ın yönetici koltuğuna oturan Asha Sharma, oyuncularla olan iletişimi güçlendirmek ve yaşanan aksaklıkları üst seviyede anlamak adına dikkat çeken bir adım attı. Sharma’nın her ay birkaç saatini müşteri hizmetleri kanalına ayırarak gelen oyuncu taleplerini bizzat çözdüğü öğrenildi. Bu yaklaşım, üst düzey yöneticinin teknik ve operasyonel sorunları masa başından değil, sürecin tam içinden takip etmesini sağlıyor.

Göreve gelmesiyle birlikte stratejik bir "sıfırlama" kararı alan Sharma; “This is an Xbox” projesi ile Gaming Copilot gibi geri dönüşleri olumsuz olan çalışmaları rafa kaldırdı. Bunun yanı sıra fiziksel oyun disklerini dijital lisanslara dönüştürmeyi sağlayan kullanıcı dostu sistemleri hayata geçirdi.

İŞTEN ÇIKARMALAR VE STÜDYO YAPISINDA DEĞİŞİKLİK

Söz konusu dönüşüm süreci yalnızca yazılım ve hizmet politikalarıyla sınırlı kalmadı. Şirket, Game Pass fiyatlandırma stratejilerindeki değişikliklerin yanında ciddi bir küçülme kararı aldı. Temmuz ayında başlayan ve yaklaşık 1.600 kişiyi etkileyen ilk işten çıkarma dalgası, Microsoft’un mali yıl kapanışıyla birlikte toplamda 3.200 çalışana ulaştı.

Yeniden yapılanma planları doğrultusunda bazı oyun stüdyolarının mülkiyet yapısı da değiştirildi. Compulsion Games ile Double Fine Productions yeniden bağımsız statüye geçerken; Ninja Theory ve Undead Labs için de yeni sahiplik süreçleri başlatıldı.

HEDEF: 2027'DE YENİDEN BÜYÜME

Daha önce Microsoft’un CoreAI ürün başkanlığı ile Meta bünyesinde yönetici pozisyonlarında bulunan Asha Sharma, oyuncu sayısındaki artışın şirket gelirlerine aynı oranda yansımadığını belirtti. 2026 mali yılında 200 milyondan fazla yeni kullanıcının Xbox ekosistemine girdiğini aktaran CEO, kitle büyüklüğü ile finansal performans arasındaki makası kapatmayı amaçlıyor.

Sharma, oyuncuların değer verdiği temel alanlara yatırımları sürdürerek 30 Haziran 2027’de sona erecek 2027 mali yılı itibarıyla şirketi yeniden kar odaklı bir büyüme sürecine sokmayı planlıyor.