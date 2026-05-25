Fatih Akın’ın ‘Duvara Karşı’ filmiyle bilinen, ‘Game of Thrones’ dizisinde canlandırdığı rolle dünya çapında şöhrete kavuşan ve uzun zamandır Almanya’da yaşayan Sibel Kekilli, özel hayatında yeni bir sayfa açtı.

OYUNCU SİBEL KEKİLLİ EVLENDİ

Oyuncu, fotoğrafçı ve yazar Andreas Dauerer ile bir süredir süren ilişkisini nikâh masasına taşıdı.

Çift, sadece aile üyelerinin ve çok yakın dostlarının katıldığı küçük bir törenle evlendi.

Gösterişli bir gelinlik yerine beyaz renkte sade bir elbise giyen Sibel Kekilli, fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınlayarak mutluluğunu takipçileriyle de paylaştı.