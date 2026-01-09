Dizi sektöründe reklam gelirlerinin bölüm maliyetlerini karşılamada yetersiz kalması, kanalların yapımcılara daha sınırlı bütçeler ayırması ve oyuncu ücretlerinin yüksekliği, hayata geçirilen projelerin sayısını düşürdü.

Yeni yıl için hazırlanan çok sayıda proje ya erteleniyor ya da daha başlamadan iptal ediliyor.

O DİZİ ERTELENDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu dizilerden biri de 'Karakuyu' oldu. OGM Pictures imzalı dizi 'Fikriye' adlı bir kadının küllerinden doğma hikâyesini ekrana taşıyacaktı. Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, Murat Saraçoğlu'nun yöneteceği dizinin oyuncu görüşmeleri bile başlamıştı ancak 'Karakuyu' da ertelenen diziler arasına girdi.