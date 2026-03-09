Geçmişte tükenmişlik sendromuyla mücadele ettiğini söyleyen oyuncu, bu zor dönemi köyde geçirdiği sakin yaşam sayesinde geride bıraktığını dile getirdi. Doğayla iç içe bir hayatın kendisine iyi geldiğini belirten Erdoğan, bu süreçte hem zihinsel hem de duygusal olarak yeniden toparlandığını ifade etti.

Dizinin tanıtımı geçtiğimiz günlerde Maslak’taki UNIQ İstanbul’da gerçekleştirildi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen oyuncu, bir süredir şehirden uzaklaşıp doğanın içinde daha sade bir yaşam sürdürdüğünü anlattı.

Köy hayatının kendisine huzur verdiğini vurgulayan Erdoğan, “Bahçe işleriyle uğraşmak, sakinlik ve biraz durabilmek bana çok iyi geliyor. Elbette zaman zaman şehri özlüyorum, o zaman gelip gidiyorum. Nasıl hissediyorsam öyle yaşamaya çalışıyorum. Bu bir şans değil, bilinçli bir tercih. Babam sayesinde gidebildiğim bir köyüm var” sözleriyle yaşam tarzını anlattı.

Açıklamalarında geçmişte yaşadığı tükenmişlik sendromuna da değinen oyuncu, mesleğinin psikolojik açıdan oldukça yıpratıcı olabileceğini belirtti. Benzer bir süreçten daha önce Meryem Uzerli’nin de geçtiğini hatırlatan Erdoğan, iyileşme sürecinin zaman aldığını söyledi.

“Toparlanmak düşündüğümden daha uzun sürdü” diyen oyuncu, o dönemi şu sözlerle anlattı:

“Uzun süre kendimize çok fazla yük bindirdik. Yıllarca ‘rolümün etkisinden çıkamıyorum’ diyerek dolaştım. Oyunculuk haftanın her günü yapılabilecek bir iş değil. Arkadaşlarım bana ‘bir doktora görün, bu tükenmişlik sendromu olabilir’ dedi. O dönem neredeyse her gün ağlıyordum.”

Erdoğan, yaşadığı bu deneyimlerin ardından ruh sağlığının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladığını söyledi. Oyunculuk eğitimlerinde mesleğin psikolojik yönünün de mutlaka ele alınması gerektiğini vurguladı.