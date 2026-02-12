45 yaşındaki oyuncunun geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi. Arslan’ın vefat haberini alan Deniz Çakır, Selim Bayraktar, Saygın Soysal, Mehmet Ali Nuroğlu sanatçının evine koştu.
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Gözyaşları sel oldu
Gece yarısı evinde rahatsızlanan ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ünlü ismi son gününde dostları yalnız bırakmadı.Derleyen: Hande Karacan
ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLECEK
Kanbolat Görkem Arslan’ın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.
POYRAZ KARAYEL DİZİSİNDEKİ ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Kanbolat Görkem Arslan'ın Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşları törenden dakikalar önce Zincirlikuyu Camii'ne geldi.
EMEL ÇÖLGEÇEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU KONUŞMAKTA ZORLANDI
Poyraz Karayel'de Kanbolat Görkem Arslan'ın partneri olan Emel Çölgeçen gözyaşlarını tutamadı.
Cenazeye katılanlar tabutun başında dua etti.
DENİZ ÇAKIR DA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Ünlü oyuncu Deniz Çakır'da gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze törenine; İlker Kaleli, Birce Akalay, Celil Nalçakan, Pınar Altuğ ve Ebru Şahin gibi ünlü isimler de katıldı.
"DÜNYA BİR BEYEFENDİ GÜZEL BİR İNSAN KAYBETTİ"
Cem Cücenoğlu, Kanbolat Görkem Arslan'ın tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.
Cücenoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Kardeşimi kaybettim. Bu dünyadaki melek insanlardan, melek kalpli insanlardan biriydi. Adını bilmediğimiz belki binlerce kişiye dokunmuştur. Erken yaşta bomboş kaldık. Diyecek hiçbir şeyim yok" dedi.
Cücenoğlu, "Dünya bir beyefendi, güzel bir insan kaybetti. Sahneler yetenekli bir oyuncusunu kaybetti. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum” dedi.
Kanbolat Görkem Arslan kimdir?
Kanbolat Görkem Arslan, “Çemberimde Gül Oya”, “Poyraz Karayel”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Hayat Bazen Tatlıdır”, “Kuruluş Osman” ve “Tatar Ramazan”ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol aldı. Arslan, son dönemde “Ruki Çingene Boksör” adlı tiyatro oyunu ile sahneye çıkıyordu. Düzce’de doğan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.