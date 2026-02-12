Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Gözyaşları sel oldu

"DÜNYA BİR BEYEFENDİ GÜZEL BİR İNSAN KAYBETTİ"

Cem Cücenoğlu, Kanbolat Görkem Arslan'ın tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Cücenoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Kardeşimi kaybettim. Bu dünyadaki melek insanlardan, melek kalpli insanlardan biriydi. Adını bilmediğimiz belki binlerce kişiye dokunmuştur. Erken yaşta bomboş kaldık. Diyecek hiçbir şeyim yok" dedi.

Cücenoğlu, "Dünya bir beyefendi, güzel bir insan kaybetti. Sahneler yetenekli bir oyuncusunu kaybetti. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum” dedi.

Kanbolat Görkem Arslan kimdir?

Kanbolat Görkem Arslan, “Çemberimde Gül Oya”, “Poyraz Karayel”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Hayat Bazen Tatlıdır”, “Kuruluş Osman” ve “Tatar Ramazan”ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol aldı. Arslan, son dönemde “Ruki Çingene Boksör” adlı tiyatro oyunu ile sahneye çıkıyordu. Düzce’de doğan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.