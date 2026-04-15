“Aykut Enişte”, “Güneşin Kızları”, “Duy Beni” ve “Paranoya” gibi projelerle tanınan Kökenli, hem oyunculuk kariyeri hem de özel yaşamıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

29 Temmuz 2022’de Lior Ahituv ile evlenen 33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl anne olacağını duyurmuş; ancak 21 Mayıs 2025’te, hamileliğinin 22. haftasında bebeğini kaybederek zor bir süreç yaşamıştı.

Geçtiğimiz ay sosyal medya üzerinden sevindirici haberi paylaşan Kökenli, anne olduğunu duyurmuştu.

Son olarak kızıyla birlikte çekilen yeni karelerini takipçileriyle paylaşan oyuncu, annelik mutluluğunu gözler önüne serdi. Bebeğinin yüzünü ve ismini henüz açıklamayan Kökenli, paylaşımına “Çocuklarla arka bahçede” notunu ekledi.

Ünlü oyuncunun bu gönderisi kısa sürede yoğun ilgi görürken, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.