Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Oyuncu Dakota Johnson, Maggie Gyllenhaal'ın yönettiği ve yazdığı "Flesh Impact" adlı kısa filmin ilk fragmanında ikonik Marilyn Monroe'yu canlandırdı.

T24'de yer alan habere göre, 36 yaşındaki Johnson, oyuncu Maggie Gyllenhaal'ın hem yazıp hem de yönettiği 'Flesh Impact' adlı projede sevilen yıldızın bir versiyonunu canlandırdı. 17 dakikalık filmde Johnson, Monroe'yu şöhretinin zirvesindeyken canlandırırken, Ellen Burstyn ise dünyanın asla görme şansı bulamadığı bir Marilyn versiyonuna hayat verdi.

MONROE'YA YAZILMIŞ AŞK MEKTUBU

Projeye katılan diğer oyuncular arasında Gyllenhaal'ın eşi Peter Sarsgaard ve 'The Pitt' dizisinin oyuncusu Sepideh Moafi de bulunuyor.

Kısa film, Monroe'ya yazılmış bir aşk mektubu olarak tanımlanıyor. Yapım, 1962'de hayatını kaybeden oyuncunun 100'üncü doğum gününden sadece üç ay sonra, eylül ayında Venedik Film Festivali'nde gösterime girecek.