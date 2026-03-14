Oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün annesi Nuray Karalar ile birlikte Ulus’taki Liv Hospital’dan çıkarken görüntülendi.

EVİ YANMIŞTI: 'SABREDİYORUM'

Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde evi yanmıştı. Karalar:

"Hâlâ şok içerisindeyim. Yangının, odadaki gömme dolabın içindeki elektrik panosundan kaynaklı olduğu tespiti yapıldı. Kimlik, pasaport, bütün kıyafetlerim hepsini kaybettim" dedi.

"Bu süreçte destek almak istiyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Karalar, "Çocukluğumdan beri danışarak ilerliyorum zaten. Şükrediyorum ve sabrediyorum. Hayat devam ediyor" yanıtını verdi.