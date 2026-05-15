Daha önce “Ada Masalı”, “Yürek Çıkmazı”, “Senden Önce” ve “Piyasa” gibi yapımlarda izleyici karşısına çıkan Navruz’un yeni projesi merak konusu olmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre oyuncu, hazırlıkları devam eden “Altın Çağ Nizamülmülk” dizisinin kadrosuna katıldı.

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh’in oturacağı dizide Alp Navruz, Büyük Selçuklu Devleti’ni zirve dönemine taşıyan hükümdar Sultan Melikşah karakterine hayat verecek.

DSS Medya ve Cenk Şener imzası taşıyan yapımın çekimlerinin haziran ayının ilk haftasında başlaması planlanıyor. Kariyerinde ilk kez bir dönem dizisinde rol alacak olan Navruz, daha önce gelen tarihi proje tekliflerini geri çevirmişti. Ünlü oyuncu bu kez seyircinin karşısına güçlü ve görkemli bir hükümdar karakteriyle çıkmaya hazırlanıyor.