Yeniçağ Gazetesi
22 Nisan 2026 Çarşamba
Anasayfa Gündem Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat

Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat

Türkiye Oyuncakçılar Derneği (TOYDER) Başkanı Raşit Akar, 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan oyuncak sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Tüketicileri "merdiven altı oyuncak" üretime karşı uyaran Akar, güvenli ürün için etiket kontrolünün ve "CE" işaretinin şart olduğunu vurguladı.

Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat - Resim: 1

Çocukların motor becerilerinden muhakeme yeteneğine kadar gelişiminde kilit rol oynayan oyuncaklar, günümüzde sadece bir oyun aracı değil, aynı zamanda dev bir ekonomik pazar haline geldi.

1 13
Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat - Resim: 2

TOYDER Başkanı Raşit Akar, oyuncak sektörünün mevcut durumunu, ithalat-ihracat dengesini ve ebeveynlerin dikkat etmesi gereken kritik noktaları paylaştı.

2 13
Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat - Resim: 3

SEKTÖRÜN YÜZDE 70’İ İTHALAT ODAKLI

Türkiye oyuncak pazarının yaklaşık 1 milyar dolar hacme ulaştığını belirten Akar, rakamları şu şekilde detaylandırdı:

3 13
Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat - Resim: 4

İthal Ürünler: 700 milyon dolar (En büyük rakip Çin).

4 13
Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat - Resim: 5

Yerli Üretim: 200 milyon dolar (İç piyasaya arz edilen).

5 13
Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat - Resim: 6

İhracat: Yaklaşık 100 milyon dolar (Avrupa ve Afrika odaklı).

6 13
Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat - Resim: 7

EBEVEYNLERE "GÜVENLİ OYUNCAK" KILAVUZU

Akar, özellikle yerli oyuncak üreticilerinin dünya kalitesinde işler çıkardığını ancak "merdiven altı" üretim tehlikesinin devam ettiğini hatırlatarak tüketicilere şu tavsiyelerde bulundu:

7 13
Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat - Resim: 8

Etiket Kontrolü: Oyuncağın arkasında üretici veya ithalatçı firmanın adı, adresi ve iletişim bilgileri mutlaka olmalı.

8 13
Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat - Resim: 9

"CE" İşareti: Oyuncaklardaki Avrupa standartlarına uygunluğu simgeleyen bu işaret ve yaş grubu ibareleri mutlaka kontrol edilmeli.

9 13
Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat - Resim: 10

Gözle Muayene: Oyuncaklardaki fiziksel kalitesi ve etiket doğruluğu ilk aşamada incelenmeli.

10 13
Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat - Resim: 11

"ARTIK SADECE ÇOCUKLAR OYNAMIYOR"

Oyuncaklardaki tüketim alışkanlıklarının değiştiğine dikkat çeken TOYDER Başkanı, en çok lego, yapboz ve metal arabaların ilgi gördüğünü söyledi. Özellikle küçük metal arabaların artık "oyuncak" kategorisinden çıkıp yetişkinler için koleksiyon objesi haline geldiğini vurguladı.

11 13
Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat - Resim: 12

Uzak Doğu’ya alternatif arayan Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu pazarlarının Türk üreticiler için yeni bir şans kapısı olabileceğini dile getirdi.

12 13
Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat - Resim: 13

Oyuncak sektörü, artan vergi yükü ve ham madde maliyetlerine rağmen Türkiye'nin lojistik avantajını kullanarak ihracatta vites yükseltmeyi planlıyor. Ancak tüketicinin "bilinçli ebeveyn" rolü, çocuk sağlığı ve sektör disiplini için hala en güçlü denetim mekanizması.

13 13
Kaynak: AA
