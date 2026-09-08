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Kaynak: DHA

Antalya Manavgat’ın Çolaklı Turizm Merkezi’nde dün akşam saatlerinde, bir kişinin elinde Kalaşnikof tipi uzun namlulu tüfekle dolaştığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin sokakta gezdiği tüfeğin plastik ve oyuncak olduğu belirlendi.

Öte yandan şüphelinin çevrede birkaç kişinin bulunduğu sokakta elinde tüfekle dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya ilişkin adli işlem başlatıldı.