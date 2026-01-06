Kaynarca Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya giren şüpheli, belinden çıkardığı silahı iş yeri sahibine doğrultarak elindeki çantaya iş yerinde bulunan ziynet eşyalarını doldurmasını istedi

Olayın ardından kuyumcu ile şüpheli arasında çıkan arbede iş yerinin dışına çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya dışarıdaki esnafta dahil oldu. Olay sırasında şüphelinin elinden yere düşen silahın oyuncak olduğu anlaşıldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kavga sırasında kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

OLAY KAMERADA

Yaşanan olaylar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kuyumcu ve çevredeki esnafların şüpheliyi darbettiği anlar yer aldı.