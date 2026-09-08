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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi’nin merakla beklenen Oyuncak Müzesi projesinde sona yaklaşıldı. Müzenin oluşturulacağı binadaki onarım çalışmalarını inceleyen sanatçı Sunay Akın, “Sadece Türkiye’de değil dünyada da ses getirecek bir müzeyi, benim güzel kentim Trabzon’a kazandıracağız. Bu projeyi Trabzon’a kazandırmak için emek veren Ahmet Kaya Başkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ortahisar Belediyesi’nin, Trabzon’da kültürel ve sosyal yaşama yeni bir renk katacak Oyuncak Müzesi projesinde sona yaklaşıldı. Müzeyi oluşturacak Yazar ve Şair Sunay Akın ile Sahne Tasarımcısı Ayhan Doğan, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç ve Etüt Proje Müdürü Çiğdem Özkurt’la onarım çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı. Trabzon’un tarihi dokusunu yansıtan Sarayatik Sokak’taki eski bir konakta hayata geçirilecek projede onarım çalışmalarının 2026 yılı Kasım ayına kadar tamamlanması planlanırken, ardından envanter ve kurulum çalışmalarına geçilecek.

AKIN: “OYUNCAK MÜZESİNİ, BENİ VAR EDEN TRABZON’A TAŞIYACAĞIM”

Trabzon’a eşsiz bir müze kazandırmanın heyecanı içinde olduğunu belirten Sunay Akın, Oyuncak Müzesi’nin kentin kültür hayatına önemli katkılar sunacak bir proje olduğunu söyledi.

Trabzon’a bir müze ile katkı sunmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getiren Akın, “Ben bu güzel dili; Türkçe’yi, Trabzon’da öğrendim ve bu kentin kültürü beni yetiştirdi. Şimdi bu yaşıma geldim; Ortahisar Belediyesi’nin değerli Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve değerli yöneticilerinin talebiyle, beni var eden bu kente Oyuncak Müzesi’ni taşıyacağım. Ahmet Kaya Başkanım başta olmak üzere, bu projeyi Trabzon’a kazandırmak için emek veren aydın insanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

“SADECE TÜRKİYE’DE DEĞİL DÜNYADA SES GETİRECEK BİR MÜZE OLACAK”

Trabzon’daki Oyuncak Müzesi’nin sadece Türkiye’de değil dünyada da ses getirecek bir müze olacağını ifade eden Akın, “Çok değerli sahne tasarım sanatçısı dostum Ayhan Doğan ve değerli ekibi ile birlikte, müzenin kurulacağı binada yapılan çalışmaları gördük, çok büyük bir emek var. Trabzon her şeyin en iyisine layık. Trabzon, bir kültür kenti, nice sanatçılar yetiştiren kent. Bundan sonra da sanatçılar yetiştirmesine katkıda bulunacak bir müzeyi hep birlikte kuracağız” sözlerini kullandı.

OYUNCAK MÜZESİ, İÇERİĞİYLE ZAMANDA YOLCULUK DENEYİMİ SUNACAK

Yetişkinlerin çocukluklarına yolculuk yapacağı, çocukların ise ebeveynlerinin ve büyüklerinin dünyasını keşfedeceği Oyuncak Müzesi, Trabzon’da kuşaklararası bağ kuran kültürel mirası gelecek nesillere taşıyan bir işlev görecek. 1700’lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin sergileneceği müzede dünya tarihi daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir öğrenme yöntemi ile ziyaretçilere sunulacak. Bulunduğu tarihi sokak ile bir zamanda yolculuk deneyimi sunacak olan Oyuncak Müzesi, oluşturulacak kafe ve dinlenme alanları ile de yeni bir buluşma noktası haline gelecek.