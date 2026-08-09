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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Oyuna Gelme” başlıklı farkındalık çalışmasıyla sanal bahis ve kumarın oluşturduğu tehlikelere dikkat çekti. Kampanyada özellikle “Bir kez daha deneyeyim”, “Kaybımı geri alırım” ve “Bu kez kazanacağım” düşüncelerinin kişileri sistem içerisinde tutan başlıca tuzaklar olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sanal kumar ve bahis faaliyetlerinin oluşturduğu tehlikelere karşı hazırladığı “Oyuna Gelme” başlıklı video, görsel ve infografikleri sosyal medya platformlarında yayımladı.

Farkındalık çalışmasında, özellikle kolay ve zahmetsiz kazanç vaadiyle kişileri sanal bahis ve kumara yönlendiren yöntemlere dikkat çekildi.

“BİR KEZ DAHA DENEYEYİM” TUZAĞINA DİKKAT

Kampanya kapsamında sosyal medya kullanıcılarının dikkatine sunulan içeriklerde, sanal bahis ve kumarın masum bir eğlence olmadığı vurgulandı.

Söz konusu faaliyetlerin, kişileri yaşadıkları kayıpları telafi etme düşüncesiyle daha fazla oynamaya yönlendiren bir mekanizma oluşturabildiğine dikkat çekildi.

Kampanyada özellikle şu düşüncelerin kişiyi sistem içerisinde tutan başlıca tuzaklardan olduğu belirtildi:

“Bir kez daha deneyeyim”, “Kaybımı geri alırım”, “Bu kez kazanacağım” Bu düşüncelerin kolay kazanç beklentisini sürdürerek kişilerin daha fazla risk almasına neden olabileceği mesajı verildi.

SAHTE REKLAMLARA VE ÜNLÜ İSİMLİ TANITIMLARA DİKKAT

İletişim Başkanlığının çalışmasında, sosyal medya kullanıcılarının sahte reklamlara, sosyal medyada normalleştirilen bahis içeriklerine ve ünlü isimler üzerinden yapılan yanıltıcı tanıtımlara karşı dikkatli olması istendi.

Kolay kazanç vaatlerine karşı uyarıda bulunulan kampanyada, emek, alın teri ve helal kazancın şansa ve tesadüfe dayalı kazanç arayışından daha değerli olduğu mesajı öne çıkarıldı.

“KUMARA VE SANAL BAHSE GEÇİT VERME”

“Oyuna Gelme” çalışmasının ana mesajı ise şu ifadelerle paylaşıldı:

“Helal kazancın, emeğin ve geleceğin için kumara ve sanal bahse geçit verme.”

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan çalışmayla, sanal bahis ve kumarın yalnızca bireylerin ekonomik kaynaklarını değil, zamanlarını ve geleceklerini de tehdit edebileceğine ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı.