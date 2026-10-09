Google, oyun geliştirmeyi herkes için erişilebilir kılacak yeni nesil yapay zekâ platformu Playground’ı tanıttı. Tarayıcı üzerinden çalışan platform, kullanıcıların hiçbir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan sadece metin komutları (prompt) yazarak kendi oyunlarını tasarlamalarına ve anında test etmelerine imkân tanıyor.

BOŞ ÇALIŞMA ALANINDAN YA DA HAZIR KOMUTLARDAN BAŞLANIYOR

Playground, kullanıcıların sıfırdan boş bir tuval üzerinde veya hazır şablon komutlardan yararlanarak tasarım yapmasına olanak sağlıyor. Sohbet arayüzüne yazılan fikirler yapay zekâ tarafından saniyeler içinde oynanabilir bir yapıya dönüştürülüyor.

Kullanıcılar oyunun kurallarını, yer çekimi gibi fizik parametrelerini, karakter tasarımlarını ve çevre koşullarını yine Türkçe dâhil doğal dil komutlarıyla anlık olarak değiştirebiliyor. Platformda şimdiden kule savunma, eşleştirme, bulmaca ve basit zindan (dungeon crawler) oyunları gibi çok sayıda tür oluşturulabiliyor.

OYUNLAR PAYLAŞILABİLİYOR, EXPLORE GALERİSİNE GÖNDERİLEBİLİYOR

Hazırlanan projeler özel olarak saklanabildiği gibi direkt bağlantı (link) üzerinden arkadaşlarla paylaşılabiliyor ya da Playground Explore galerisine eklenebiliyor. Hem masaüstü hem de mobil cihazlarda sorunsuz çalışan bu oyunlar arasından en iyileri, kullanıcı puanları ve oynanma istatistiklerine göre öne çıkarılacak. Platform ayrıca bazı oyun türlerinde skor tabloları ve çok oyunculu (multiplayer) mod desteği de sunuyor.

ALTYAPIDA GEMINI, NANO BANANA VE LYRIA KULLANILIYOR

Platformun arkasında Google’ın çoklu zekâ mimarisi yer alıyor. Sistem; metin ve mantık kodlaması için Gemini, görsel ve grafik üretimi için Nano Banana, müzik ve ses efektleri için ise Lyria yapay zekâ modellerini ortaklaşa kullanıyor.

ÜCRETSİZ, ANCAK 18 YAŞ SINIRI VAR

Şimdilik ABD merkezli olarak kullanıma açılan Playground platformu ücretsiz olarak deneyimlenebiliyor. Google One aboneleri ise paket seviyelerine göre daha yüksek haftalık kullanım limitlerine (token) sahip oluyor. Platformu kullanabilmek için 18 yaş ve üzeri olma şartı aranıyor.