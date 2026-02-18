Yeni Zelanda merkezli bir araştırma, oyun oynamanın yetişkinlerin ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu. Çalışmaya göre düzenli olarak oyun oynayan yetişkinler, stresle daha etkili biçimde başa çıkabiliyor, kendilerini daha mutlu hissediyor ve yaşamlarından daha fazla tatmin duyuyor.

Araştırmada, oyun oynamanın yalnızca boş zaman etkinliği olmadığı; aynı zamanda psikolojik dayanıklılığı artıran bir unsur olduğu vurgulandı. Katılımcıların önemli bir bölümünün, oyun sayesinde günlük hayatın baskısından uzaklaştığını ve zihinsel olarak yenilendiğini ifade ettiği aktarıldı.

Uzmanlar ayrıca merak duygusunu canlı tutmanın, spontan davranabilmenin ve eğlenmeye bilinçli olarak izin vermenin de akıl sağlığına katkı sağladığını belirtiyor. Çalışma, yetişkinlik döneminde “oyun” kavramının ihmal edilmemesi gerektiğine işaret ederken, küçük ve keyifli aktivitelerin bile genel yaşam memnuniyetini artırabileceğini ortaya koyuyor.