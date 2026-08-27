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Oyun dünyasının en popüler RPG serilerinden The Witcher'ın devam oyunu için bekleyişte kritik bir eşik aşıldı. CD Projekt Red’in Eş CEO’su Michal Nowakowski, Gamescom 2026 öncesinde yayınlanan özel videoda The Witcher 4’ün 2028 yılını hedeflediğini resmen ilan etti.

CİRİ BAŞROLDE: 500 KİŞİLİK DEV KADRO İŞ BAŞINDA

Stüdyonun "bugüne kadarki en büyük, en iddialı ve en kapsamlı projesi" olarak tanımlanan yeni oyunda, destanın merkezinde Ciri yer alacak. Geliştirme sürecinde 500'ün üzerinde uzmanın görev aldığını belirten şirket yönetimi; sürükleyici açık dünya, dinamik aksiyon mekanikleri ve derin hikaye anlatımıyla çıtayı bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

YENİ İÇERİKLER İÇİN 2028'İ BEKLEMEYE GEREK KALMAYACAK

Gamescom 2026'da gösterilmeyeceği belirtilen The Witcher 4 öncesinde stüdyo, oyuncuları evrenden uzak tutmayacak:

The Witcher 3: Songs of the Past: CD Projekt Red, efsanevi oyun The Witcher 3 için hazırlanan yeni genişleme paketini Gamescom 2026'da duyurarak 2027 yılında oyuncularla buluşturacak.

Project Sirius: Yan proje olarak geliştirilen çok oyunculu yapımda kadro daraltılmasına gidilse de Witcher evrenindeki çalışmalar paralel olarak devam ediyor.