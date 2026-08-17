Video oyun devi Electronic Arts (EA), Battlefield 6’yı henüz deneyimlememiş olan oyuncular için müjdeli haberi paylaştı. Yapılan açıklamaya göre oyun, 18-25 Ağustos tarihleri arasında bir hafta boyunca ücretsiz olarak erişime açılacak. Tüm dünyada aynı anda başlayacak deneme süreci boyunca oyuncular Conquest, Breakthrough, Escalation, Casual Breakthrough ve Top Gun: Carrier Strike olmak üzere çok sayıda popüler çok oyunculu moda katılabilecek.

GÜNCEL HARİTALAR VE TÜM MODLAR EŞİT EŞİT ERİŞİME AÇIK

Savaş atmosferini doyasıya yaşatmayı hedefleyen deneme süresi boyunca çatışmalar Wake Island, Tsuru Reef, Cairo Bazaar ve Hagental Base haritalarında gerçekleşecek. Bu sayede severler hem oyuna son eklenen iki yeni haritayı keşfetme fırsatı bulacak hem de oyundaki mevcut tüm aksiyona dahil olabilecek. Deneme süresince kazanılan tüm başarımlar ve açılan kilitli öğeler, oyunun tam sürümü satın alındığında geçerliliğini korumaya devam edecek.

REDSEC MODUNU İNDİRMEK YETERLİ OLACAK

Ücretsiz deneme sürümü PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC tarafında Steam, Epic Games Store ile EA App platformları üzerinden eş zamanlı olarak sunulacak. Oyuna erişim sağlamak isteyenlerin öncelikle Battlefield 6'nın ücretsiz Battle Royale modifikasyonu olan REDSEC'i indirmeleri gerekecek. Modun indirme boyutu platforma bağlı olarak 27 GB ile 60 GB üzerinde depolama alanı talep ediyor.

TOP GUN CROSSOVER İÇERİKLERİ DE DENEYİMLENEBİLECEK

Öte yandan merakla beklenen Battlefield 6 Top Gun güncellemesi de 18 Ağustos itibarıyla platformlardaki yerini alacak. Güncellemeyle birlikte Carrier Assault ve Gauntlet: Aerial Combat Maneuvers isimli iki sınırlı süreli mod ile F-74A Seacat ve F/A-81F Super Specter savaş uçakları oyuna eklenecek. Sinema dünyasından tanınan Teğmen Bradley “Rooster” Bradshaw, Teğmen Robert “Bob” Floyd ve Amiral Solomon “Warlock” Bates karakterleri de evrene dahil edilecek. Ücretsiz erişim haftası, bu popüler iş birliği içeriklerini ekstra ücret ödemeden denemek isteyen oyuncular için önemli bir fırsat sunuyor.