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Ağustos ayından bu yana oyuna ait görüntüler paylaşan sızıntı kaynağı, oyunun konsol çıkış tarihi öncesinde hikaye modunun tamamını içeren oynanabilir bir sürümü yayınlamakla tehdit ediyor. Geliştirici stüdyo ve ana şirket Take-Two Interactive üzerindeki baskı artarken, sızıntının önüne geçilmesi için firmanın fiziksel disk kararıyla ilgili kamuoyuna açık bir özür metni yayınlaması talep ediliyor.

KRİPTO PARA VE ÖZÜR ŞARTI

Gelişmelere dair paylaşılan detaylarda, "CYBERLEEK" isimli kripto para biriminin piyasa değerinin 30 milyon dolara ulaşması veya şirketin istenen özrü açıklaması halinde oyunun torrent platformlarında erişime açılacağı iddia ediliyor. Sızıntıyı gerçekleştiren taraf, ellerindeki sürümün jenerik ekranına kadar sorunsuz şekilde oynanabildiğini savunuyor.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Söz konusu kaynağın daha önce paylaştığı oyun içi videolar, elinde oynanabilir bir yapımın bulunduğuna dair iddiaları güçlendiriyor. Rockstar Games pazarlama süreçlerini planlandığı şekilde sürdürürken, şüphelinin kimliğini ve konumunu tespit edebilmek amacıyla Discord ve Reddit gibi platformlara yönelik hukuki adımların atıldığı bildiriliyor.