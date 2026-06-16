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Popüler fantastik evren The Witcher dünyasında geçen yeni bir oyun projesine dair detaylar gün yüzüne çıktı. MP1st tarafından paylaşılan sızıntılara göre yeni yapım; PC ve mobil cihazlar için tasarlanan, oynaması ücretsiz (free-to-play) ve eşli oyunculu (co-op) bir aksiyon rol yapma oyunu (RPG) olacak.

Sızdırılan bilgilere göre yapım, Witcher evreninin kronolojik olarak önemli dönemlerinden biri olan 1230 yılında geçecek. Bu tarih, serinin ana karakteri Geralt of Rivia’nın henüz genç bir canavar avcısı olduğu döneme rastlıyor. Oyunda hazır bir ana karakteri yönetmek yerine, oyuncuların cinsiyet ve görünüm unsurlarını özelleştirerek kendi witcher karakterlerini oluşturabileceği aktarılıyor.

Oynanış tarafında ise ana serinin köklü mekaniklerine sadık kalınacağı belirtiliyor. Oyuncular; köylerde, ormanlarda ve lanetli kalıntılarda canavar avlama sözleşmeleri peşinde koşacak. Savaş sisteminde Witcher okullarına özgü yetenekler, büyülü işaretler (Signs) ve iksir üretimi gibi temel ögeler yer alacak. Ayrıca dövüş esnasında zamanlamaya dayalı bloklama, sıyrılma, karşı atak ve bitirici vuruş (infaz) mekanikleri de bulunacak.

Projenin arkasındaki geliştirici stüdyo henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak sızıntı raporları, oyunun CD Projekt ile Scopely arasındaki ortaklık kapsamında üretildiğine işaret ediyor. İki şirket, geçmiş dönemde CD Projekt'e ait bir fikri mülkiyet üzerinden yeni bir oyun geliştirmek adına iş birliği yaptıklarını duyurmuştu. İddiaların resmiyet kazanması durumunda, Witcher markası ilk kez mobil ve PC platformlarını ortak paydada buluşturan, geniş çaplı ve ücretsiz bir co-op RPG deneyimi sunmuş olacak.