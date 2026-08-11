Kaynak: AA

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversiteye öğrenci alım modelleri ve gelişim süreçlerinin incelendiği, ÖSYM'nin tarihçesinin kaleme alındığı, kurumsal hafıza niteliğindeki 'ÖSYM ve Merkezi Sınavlar Tarihi' isimli çalışmamız yayımlandı. ÖSYM Yayınları tarafından basılan bu kıymetli kitabı, 50. yılını geride bırakan ÖSYM'nin kuruluşuna ve gelişim sürecine katkı sağlayan tüm idarecilerimize ve emektarlarımıza saygıyla ithaf ediyorum. Prof. Dr. Alim Arlı hocamız başta olmak üzere, kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun."