Başrollerinde Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Farah Zeynep Abdullah, Yıldız Çağrı Atiksoy Wilma Elles, Ayça Bingöl, Salih Bademci ve Zeyno Eracar gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

O dönem 4 yaşında olan Emir Berke Zincidi dizide Küçük Osman karakterine hayat vermişti.

DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Emir Berke Zincidi değişimiyle dikkat çekerken görenler tanıyamıyor.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Zincidi'nin son halini görenler; 'Ne kadar büyümüşsün', 'Bambaşka biri olmuşsun', 'Görünce tanıyamadım' gibi yorumlarda bulundular.

Babası bir model olan Zincidi, 2 yaşında anne ve babası tarafından bir ajansa yazdırılmış ve pek çok reklam filminde oynadıktan sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için iki yüz çocuk arasından seçilerek dizide Osman Akarsu karakterine hayat vermişti.

Emir Berke Zinci bu rolü ile "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülü almıştı. Reyting rekoru kıran dizilerde usta oyuncularla birlikte rol alan Emir Berke Zincidi daha sonra, 'Bir Deniz Hikayesi', 'Arka Sokaklar' ve 'İkizler Memo-Can' dizilerinde de boy gösterdi.