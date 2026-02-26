Ayça Bingöl, 2010 yılında ekranlara gelen ve büyük ses getiren "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" adlı dizide canlandırdığı Cemile rolüyle sergilediği başarılı oyunculuk sayesinde halkın takdirini toplamıştı.
'Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Cemile'si Ayça Bingöl'ün ikiz kızları büyüdü: Annelerine kadar benziyorlar
Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisindeki performansıyla zihinlerde yer eden usta oyuncu Ayça Bingöl, kızları Leyla ve Aylin’in 10. yaşını sade bir organizasyonla kutladı. Paylaşılan siyah-beyaz karelerde, ikizlerin annelerine olan benzerliği izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
Benim Adım Gültepe gibi bir çok başarılı projede rol alan oyuncu, kariyerine istikrarlı şekilde devam ediyor.
Hem asil duruşu hem de doğal şıklığıyla beğeni toplayan Bingöl, kariyerindeki başarısını özel yaşantısındaki huzurlu ve istikrarlı aile tablosuyla perçinliyor.
Ünlü sanatçı 2001 yılında prodüktör Ali Gökmen Altuğ ile evlendi. Çift 2015 yılında ikiz kızları Leyla ve Aylin'i kucaklarına aldı.
Gözlerden uzak ve huzurlu bir yaşam tarzını benimseyen aile, geçtiğimiz günlerde ikiz çocuklarının 10. yaşını ev ortamında, sade ve samimi bir organizasyonla kutladı.
Bingöl, kariyerinde pek çok önemli iş olsa da, Türk televizyon tarihine damga vuran "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisindeki Cemile karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Bu roldeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" dalında üst üste iki kez Altın Kelebek Ödülü kazandı.
Sadece oyuncu değil, aynı zamanda çok başarılı bir dublaj sanatçısıdır. Dünyaca ünlü yapımlarda seslendirme yapmıştır. Örneğin; Yüzüklerin Efendisi serisinde Arwen (Liv Tyler) karakterini ve Kayıp Balık Nemo filminde Peach karakterini onun sesiyle dinledik.