'Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Cemile'si Ayça Bingöl'ün ikiz kızları büyüdü: Annelerine kadar benziyorlar

Bingöl, kariyerinde pek çok önemli iş olsa da, Türk televizyon tarihine damga vuran "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisindeki Cemile karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Bu roldeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" dalında üst üste iki kez Altın Kelebek Ödülü kazandı.