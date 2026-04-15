Öyle Bir Geçer Zaman ki’nın Caroline’i Wilma Elles mobilya devini affetmedi: 600 bin TL’lik jet dava
Ünlü oyuncu Wilma Elles, “sadece katalog” diye imza attığı fotoğraflarının mobilya firması tarafından izinsiz kullanıldığını iddia ederek 600 bin TL’lik dava açtı. Mahkeme davayı kabul etti, skandal derinleşiyor.
Wilma Elles, reklam yüzü olduğu mobilya firmasıyla anlaşmazlığa düştü. Sabah Gazetesi’nden Armağan Yılmaz’ın haberine göre, Elles, tek sezonluk toptancılar için çekilen fotoğraflarının izinsiz şekilde firmanın mağazalarında kullanıldığını, bu nedenle maddi ve manevi zarara uğradığını belirterek firmaya 600 bin TL’lik alacak davası açtı.
Ünlü oyuncu Wilma Elles mobilya firmasıyla adliyelik oldu. Elles, 2019-2022 yılları arasında bir mobilya firmasıyla tek sezonluk sözleşme imzalamıştı.
Anlaşmaya göre iki ayrı katalog çekiminden sonra fotoğrafların sadece belirli yerlerde paylaşılması kararlaştırılmıştı.
Firmanın sözleşme dışına çıktığı iddiasıyla Elles mahkemeye başvurarak davacı oldu.
'FOTOĞRAFIM İZİNSİZ KULLANILDI'
İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi’ne başvuran oyuncu dilekçesinde, firmayla iki sezonluk katalog çekimi yaptıklarını, fotoğrafların yalnızca toptancılar için hazırlanan katalogda kullanılacağını vurguladı.
Davalı mobilya şirketinin izni olmadan, haksız ve hukuka aykırı biçimde fotoğraflarını kendi araç ve mağazalarında hâlâ kullandığını belirtti.
Maddi ve manevi zarara uğradığını ifade eden Elles, haklarına tecavüzün tespitini ve 600 bin TL alacak talebini mahkemeye sundu.
DAVA KABUL EDİLDİ
İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi davayı kabul etti.Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.
WİLMA ELLES KİMDİR?
Wilma Elles (Türk vatandaşlığı aldıktan sonraki adıyla Mücella Elles), Alman asıllı Türk oyuncu, model ve moda tasarımcısıdır.
18 Ekim 1986 tarihinde Almanya’nın Köln şehrinde doğdu. Şu anda 39 yaşındadır (2026 itibarıyla). Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Elles, çocukluğundan itibaren tiyatroyla ilgilendi. 10 yaşından beri okul oyunlarında rol aldı, oyunculuk, dans, gitar ve müzik dersleri gördü.
Köln Üniversitesi’nde İslam Bilimleri eğitimi aldı ve 2004 yılında Köln’deki Theaterschule Celan, Arturo Schauspielschule’dan tiyatro mezunu oldu. Ana dili Almanca’nın yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Türkçe konuşabiliyor.
Profesyonel oyunculuğa 2008 yılında başlayan Wilma Elles, önce Almanya’da tiyatro, dizi ve filmlerde yer aldı. Türkiye’ye geçişi ise Türk Usulü filmiyle oldu. Asıl büyük çıkışını 2010-2013 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Caroline rolüyle yaptı.
Bu rolle Türkiye’de ve birçok ülkede (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa) çok geniş bir hayran kitlesi kazandı. Dizi rekor izlenme oranlarına ulaşmıştı ve Elles, bu performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” dahil birçok ödül aldı.
Diğer bilinen işleri arasında: Filinta, Yeter, Senden Bana Kalan, Arka Sokaklar (Nadya rolü), Gurbette Aşk gibi yapımlar yer alıyor.
Ayrıca moda tasarımıyla da ilgileniyor ve uluslararası projelerde yer alıyor.Özel HayatıWilma Elles, 2016 yılında Türk vatandaşlığına geçerek Mücella adını aldı. 2014-2019 arası Kerem Göğüş ile ilişkisi oldu ve bu ilişkiden ikiz çocukları (Milat Aristo Kerem ve Melodi Bita Oleka) dünyaya geldi.
2022 yılında Mehmet Şah Çelik ile evlendi. Toplam 4 çocuğu bulunuyor (2025’te dördüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklamıştı).
Türkiye’yi çok seven ve burada uzun yıllardır yaşayan Elles, hem Türk hem Alman kültürünü birleştiren bir profil çiziyor. Sosyal medyada da (özellikle Instagram) aktif ve milyonlarca takipçisi var.
Kısaca, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Caroline karakteriyle hafızalara kazınan, yetenekli ve çok yönlü bir oyuncu olarak tanınıyor.