“Yenilen yiğit, güreşe doymazmış” sözü, iyiden iyiye Sayın Kılıçdaroğlu’na yapıştı.

Bir lider bir kişiye 13 kez yenilecek… olmayacak 14. kez yenilmek için yine meydana çıkacak.

Niye?

“Niyesini benim aklım almıyor!”

*

Keşke bir yerden sonra:

“Ben bu işi yapamıyorum. Erdoğan karşısında yenildim ve partimi iktidara taşıyamadım. Ben artık yokum.” deyip, kurultaya gidilmiş olsaydı bunların hiçbiri yaşanmayacaktı.

*

CHP Kurultayı öncesinde kim kime ne vaat etmiştir, etmiş midir, hediye verilmiş midir, orası bizce malum değil.

Hem öyle olsa bile AKP, hemen her seçimde vatandaşa bir oy uğruna şu veya bu ad altında neler vermemişti ki!

Kömüründen erzakına… kişilerin kendisine veya çocuklarına iş vaadinde bulunmasına kadar sözler verilmiş, vatandaş da acı zulüm (yani kerhen) de olsa oylarını AKP’ye vererek, ta ki Özgür Özel’in CHP’nin genel başkanlığına gelene kadar, iktidarını ve seçim kazanma serisini devam ettirmişti ya, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’le birlikte bu serisi bozuldu.

Daha doğrusu bitti.

Özgür Özel’in CHP’sini Sayın Erdoğan bir türlü yenemedi.

*

Hem Sayın Erdoğan’ı hem Sayın Kılıçdaroğlu’nu yenen Özel, her ikisini de şaşkına çevirmesiyle birlikte başına da gelmeyen kalmadı.

Yine de pes etmiyor!

*

Ben burada, Sayın Erdoğan’ın, Özgür Özel’i alt etmek için her yolu denemesinde -doğrusunu isterseniz- çok olağandışı bir durum göremiyorum.

Kaldı ki millet, Erdoğan’a karşı eskisi gibi teveccüh de göstermiyor.

*

Sayın Özel’in izlediği yol ve yöntemin millet nezdinde önemli bir karşılık görmesi…

Milletin Özel’e sahip çıkması…

Hatta Sayın Erdoğan’ı çileden çıkarması normal de Kılıçdaroğlu niye çileden çıktı?

Kendi partisine niye kayyum olarak atandı?

Partisinin iktidar yolunda niye güçlük çıkarıyor ben onu anlayamadım?

*

Özgür Özel’in bir numaralı rakibi Erdoğan olması gerekirken, Kılıçdaroğlu da ekibiyle birlikte Özel’e savaş açti.

Oysa ikisinin de amacı, Erdoğan’ı yenmek değil miydi?

Demek ki Kılıçdaroğlu’nun değilmiş!

*

Sayın Özel; Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşısında gittiği her yerde çok ciddi teveccüh görürken o, koltuğu…

Makamı…

Arabası…

Parası olmadığı halde il, il; ilçe, ilçe dolaşarak mücadelesini sürdürüyor.

*

AKP’nin, uyguladığı başarısız ekonomi programları başta olmak üzere, hemen her konuda sınıfta kalmaları…

Verdikleri sözlerin hiçbirini tutamamaları…

Bebek katiline umut hakkı verecek olmaları…

Daha birçok nedenle millet nezdinde güven kaybettirirken önce İstanbul’u, daha sonra da yerelde Türkiye’yi kaybetmeleri nedeniyle de sıkıntı yaşıyor oldukları bir gerçek.

Kılıçdaroğlu’nu da kendine çeken Erdoğan’ın tek derdi seçimi almak.

Ama bu hiç de kolay olmayacakmış gibi görünmüyor.

*

Pekâlâ, Özel iktidar olursa ne yapar derseniz?

Hep söylediğim gibi “Bu iktidardan daha iyisini yapar!” derim.

Yapmalı da!

Yapmak zorunda!

Yapamazsa, CHP’lilerin gördükleri görecekleri iktidar da o olur.

*

Ancak öyle bir duruma getireceklerini de hiç sanmıyorum.