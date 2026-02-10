TRT 1’in cuma akşamlarına damga vuran ve reytinglerde zirveyi kimseye bırakmayan dizisi Taşacak Bu Deniz, sadece hikâyesiyle değil, kulis bilgileriyle de gündem olmaya devam ediyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana büyük ilgi gören diziyle ilgili izleyicileri şaşırtan bir gerçek gün yüzüne çıktı.

Dizinin yayınlanmasının ardından başarılı sanatçı Öykü Gürman, sosyal medyada “Taşacak Bu Deniz’e dahil olsun” mesajlarıyla adeta mesaj yağmuruna tutuldu. Gürman, bu konuya ilk kez Saba Tümer’in programında konuştu.

ZARİFE KARAKTERİ İLK ONA GİTMİŞ

Ünlü sanatçı, dizinin hazırlık sürecinde kendisine rol teklifi geldiğini doğruladı. Gürman, yoğun konser programı ve aynı dönemde Gönül Dağı dizisinde yer alması nedeniyle bu teklifi kabul edemediğini ifade etti. Gürman’a, Yeşim Ceren Bozoğlu’nun hayat verdiği Zarife karakteri için teklif götürüldüğü öğrenildi.

PİŞMAN DEĞİLİM AMA...

Saba Tümer’in “Pişman mısın?” sorusuna ise samimi bir yanıt veren Gürman, “Pişman değilim ama ileride neden olmasın?” diyerek kapıyı tamamen kapatmadığını gösterdi. Ünlü isim, ilerleyen dönemlerde gelecek yeni bir teklif için yapım ekibine olumlu sinyaller verdiğini de sözlerine ekledi.