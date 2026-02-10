Öykü Gürman’dan Taşacak Bu Deniz bombası: Zarife rolü önce ona teklif edilmiş

Magazin dünyasını sallayan itiraf

Ünlü oyuncu Öykü Gürman, son dönemde gündemden düşmeyen dizi Taşacak Bu Deniz ile ilgili bomba bir itirafta bulundu. Dizide şu anda Yeşim Ceren Bozoğlu tarafından oynanan Zarife karakteri için teklifin en başta kendisine gelmiş olduğunu açıkladı.

Gürman, teklifin geldiği dönemde yoğun konser takvimi ve aynı zamanda başka bir projede (örnek olarak Gönül Dağı) yer aldığı için teklifi kabul edemediğini söyledi. Nihayetinde rol, Yeşim Ceren Bozoğlu’ya verilmiş durumda.