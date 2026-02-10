Yeniçağ Gazetesi
10 Şubat 2026 Salı
İstanbul
E-Gazete
Öykü Gürman'dan Taşacak Bu Deniz bombası: Zarife rolü önce ona teklif edilmiş

TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz’de Zarife karakterinin ilk teklif edildiği isim Öykü Gürman çıktı. Fakat sürpriz bir sebeple teklif reddedilmiş, rol Yeşim Ceren Bozoğlu tarafından canlandırılıyor.

Meyra Özer Meyra Özer


Magazin dünyasını sallayan itiraf

Ünlü oyuncu Öykü Gürman, son dönemde gündemden düşmeyen dizi Taşacak Bu Deniz ile ilgili bomba bir itirafta bulundu. Dizide şu anda Yeşim Ceren Bozoğlu tarafından oynanan Zarife karakteri için teklifin en başta kendisine gelmiş olduğunu açıkladı.

Gürman, teklifin geldiği dönemde yoğun konser takvimi ve aynı zamanda başka bir projede (örnek olarak Gönül Dağı) yer aldığı için teklifi kabul edemediğini söyledi. Nihayetinde rol, Yeşim Ceren Bozoğlu’ya verilmiş durumda.




“Peki Pişman Mısın?” Sorusuna cevap bomba

Programda oyunculuk teklifinin ardından “Pişman mısın?” diye sorulduğunda Gürman şu yanıtı verdi:

“O dönem yoğun olduğum için kabul edemedim… Ama ‘neden olmasın?’ diye de düşünmedim değil.”




Dizinin Başarısı ve Karakterin Önemi

Taşacak Bu Deniz dizisi, Karadeniz’in eşsiz atmosferini ekrana taşıyan güçlü hikâyesi ile her hafta reyting rekorları kırıyor. Dizideki Zarife karakteri ise izleyici tarafından en çok konuşulan rollerden biri haline geldi.




Yeşim Ceren Bozoğlu Rolü Parlatıyor

Gürman’ın teklif reddetmesinin ardından, Zarife rolünü Yeşim Ceren Bozoğlu canlandırıyor ve karakter performansı geniş kesimlerce beğeniliyor.


