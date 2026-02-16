

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Kent Konseyi işbirliğiyle, 14 Şubat Dünya Öykü Günü kapsamında 14-15 Şubat tarihlerinde Tekirdağ’da ilk kez düzenlenen Tekirdağ Öykü Günleri Buluşması, ikinci gün gerçekleştirilen imza etkinliği ve öykü anlatımlarıyla sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel ve sosyal yaşamına değer katacak etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu etkinliklerin bir yenisi daha Tekirdağ Öykü Günleri Buluşması ile hayata geçirildi. Tekirdağ Öykü Günleri Buluşması, yazarları ve okurları imza etkinliğiyle bir araya getirirken, öykü anlatımıyla da edebiyatseverleri aynı çatı altında buluşturdu.

ÖYKÜ GÜNÜ BULUŞMASI İKİNCİ GÜNÜNDE DE ETKİNLİKLERLE DEVAM ETTİ

Tekirdağ Öykü Günleri Buluşması, ilk gün gerçekleştirilen imza etkinliği ve öykü anlatımlarıyla başladı. Düzenlenen etkinlikler, ikinci gün de aynı coşkuyla devam etti. Alanında birçok ödüle layık görülmüş yazar ve şairi bir araya getiren buluşmada, okurlar kitap imza etkinliği sayesinde sevdikleri yazarlarla bir araya gelme imkânı buldu.

YAZARLAR ÖYKÜLERİNİ EDEBİYATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNDU

Öykü Günleri Buluşması’nda katılım sağlayan her bir yazarın anlattığı öyküler, edebiyatseverlerden tam not aldı. Kimi yazarlar öykülerine isimleriyle giriş yaparken, kimileri de öykü isimlerini edebiyatseverlerin hayal gücüne bıraktı. Etkinlik kapsamında yazarlar; Ege Akdemir, Gülcan Yenici, Özgür Özsoy, Bedriye Uzun, Zeynel İren, Saffet Acat, Asiye Gülen ve Canan Kesen öykülerini edebiyatseverlerle paylaştılar