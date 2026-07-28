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Kaynak: AA

OYAK çatısı altında faaliyet gösteren Milangaz’ın açıklamasına göre, 1 Temmuz itibarıyla yeni bir Dacia ECO-G LPG’li otomobil satın alan müşteriler kampanyadan yararlanabilecek. Kullanıcılara hem ekonomik hem de güvence odaklı avantajlar sunulması hedefleniyor.

YAKIT İNDİRİMİ VE PUAN AVANTAJI SUNULUYOR

Kampanya kapsamında Club TotalEnergies üyeliğini aktif hale getiren müşterilere, bir depo otogaza karşılık gelen 1500 lira değerinde puan yüklenecek.

Ayrıca kullanıcılar:

Yıl sonuna kadar TotalEnergies istasyonlarında yapacakları Milangaz Otogaz alımlarında 10 kat yakıt puanı 2 adet Bi’Güzel Kahve hakkı elde edecek.

OTOGAZ KULLANIMINA EK GÜVENCE

Yeni Dacia ECO-G LPG’li araç sahipleri, Dacia Port uygulaması üzerinden kampanyaya katılarak otogaz kullanımından kaynaklanabilecek arızalara karşı ilave güvenceye sahip olacak.

Kampanya şartları kapsamında, otogaz kaynaklı olduğu tespit edilen arızaların onarım maliyetleri Milangaz tarafından karşılanacak.

İŞ BİRLİĞİYLE EK AVANTAJ HEDEFLENİYOR

Dacia’nın LPG teknolojisi ile Milangaz’ın Türkiye genelindeki otogaz dağıtım ağını bir araya getiren kampanya ile, OYAK şirketleri arasındaki iş birliğinin otomotiv ve enerji alanlarında müşterilere ek fayda sağlaması amaçlanıyor.

Kampanyaya ilişkin detaylı bilgilere Milangaz’ın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.