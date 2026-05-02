MİİLUX OY’DAN İKİ YENİ LANSMAN: 560T VE 650T

Manisa’da üretim yapan Miilux OY, savunma dünyasının merakla beklediği iki yeni ürününü SAHA EXPO 2026’da tanıtacak. Miilux Protection 560T, zırhlı araçların koruma seviyesini düşürmeden ağırlığını azaltmayı hedeflerken; ultra yüksek sertlik sınıfındaki Miilux Protection 650T, delinmeye karşı sunduğu üstün dirençle askeri platformlarda en üst düzey güvenliği garanti ediyor.

ZIRHLI ARAÇLAR HAFİFLİYOR, KORUMA ARTIYOR

Yeni nesil zırh çeliklerinden 560T, özellikle askeri araç gövdelerinde daha ince levha kullanımı imkanı sunarak araçların çevikliğini artırıyor. Öte yandan 650T ürünü, balistik panellerden ek zırh uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede "ultra yüksek sertlik" avantajıyla fark yaratıyor. Ziyaretçiler, fuar alanında kurulacak stantta; denizaltı maketleri ve zırhlı araç kesitleri üzerinden bu teknolojilerin kullanım alanlarını bizzat inceleyebilecek.

OYAK ŞİRKETLERİNDEN ENTEGRE SAVUNMA GÜCÜ

SAHA EXPO 2026’da sadece çelik teknolojileri değil, OYAK’ın lojistik ve malzeme alanındaki tüm kasları aynı çatı altında toplanıyor.

Kümaş: Refrakter çözümleriyle yüksek ısı dayanımı gerektiren teknolojileri,

Karbontürk: Karbon ve endüstriyel malzeme vizyonunu,

Omsan Lojistik: Savunma sanayine özel stratejik taşımacılık kabiliyetlerini sergileyecek.

TEK ÇATI ALTINDA BÜTÜNLEŞİK ÇÖZÜMLER

OYAK şirketleri, savunma sanayine yönelik üretimden lojistiğe kadar uzanan "uçtan uca" yetkinliklerini 7. Salon, 7C-04a numaralı stantta profesyonellere sunacak. Bu bütünleşik yaklaşım, Türk savunma projelerinin ham maddeden son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar geçen tüm süreçlerdeki yerli gücü temsil ediyor.