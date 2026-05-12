Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS), ana ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) tarafından alınan stratejik bir kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Şirketin mali tablolarındaki borç yükünü azaltmayı hedefleyen bu hamle, piyasada "finansal temizlik" olarak yorumlandı.

YÜZDE 10'LUK PAY TOPTAN SATILIYOR

KAP’a yapılan açıklamaya göre OYAK; sahip olduğu ve borsada işlem görmeyen statüdeki paylardan, şirket sermayesinin azami yüzde 10'luk kısmına (843 milyon TL nominal değerli pay) denk gelen bölümünü satacak. Satış işlemi, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında belirlenecek üçüncü bir tarafa gerçekleştirilecek.

KAYNAK DOĞRUDAN ŞİRKET KASASINA: BORÇLAR AZALACAK

Bu satışın en dikkat çekici noktası ise elde edilecek gelirin kullanım yeri oldu. OYAK, pay satışından gelecek nakit bedeli kendi bünyesinde tutmak yerine;

Şirketin yüksek borç yükünü azaltmak,

Finansman desteği sağlamak amacıyla doğrudan Hektaş’a aktaracak.

Bu tutar, daha sonra yapılacak olan bir tahsisli sermaye artırımına mahsup edilmek üzere "sermaye avansı" olarak kayıtlara geçecek.