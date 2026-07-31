Türkiye ile Suudi Arabistan arasında elektrik ve akaryakıt sektörüne yönelik yatırımlar noktasında iki yönlü bir süreç ilerliyor. Suudi Arabistan, Karaman ve Sivas'a her biri 1000'er megavattan toplam 2 bin megavat güneş santrali (GES) yatırımı yapacak.
OYAK’a sürpriz petrol ortaklığı: Yeni aşamaya geçildi
OYAK bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi Güzel Enerji ve dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco arasında ortaklık için yapılan görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildi. Aramco’nun; Güzel Enerji’yle yüzde 30 oranında ortaklığı gündeme geldi.Kaynak: ANKA
Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), söz konusu santrallerde üretilen elektriği, 30 yıl boyunca euro/cent üzerinden satın alacak. Yatırım; gümrük vergisi, KDV ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dahil ithalatta uygulanan her türlü vergi, harç, mali yükümlülük, ücret, fon ve paylardan muaf olacak.
Türkiye’nin ise, tesislerin yapılacağı arazilerle ilgili tüm işlemleri yerine getireceği ve araziyi hazır halde Suudi Arabistan’ın söz konusu yatırımı yapacak şirketine kiralayacağı aktarıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ise, bu yatırıma ilişkin gerekli koşulları ve altyapıyı hazırlıyor.
OYAK VE ARAMCO ARASINDA ORTAKLIK GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR!
Dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, OYAK'la petrol ve akaryakıt sektörüne yönelik yatırım için görüşmelerini devam ettiriyor.
OYAK Enerji Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Aramco ortaklık, iş birliği ve ticari konularla ilgili görüşmeler yaptıklarını ifade etmişti. Doğan, OYAK’ın akaryakıt dağıtım şirketi Güzel Enerji'de hisse devri ve ortaklığın söz konusu olabileceğini kaydetmişti.
YIL SONUNA KADAR SÜREÇ SONLANABİLİR!
OYAK ile Saudi Aramco arasında ortaklık için yapılan görüşmelerde yeni bir aşama gündeme gelirken Saudi Aramco’nun; TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol’ü kontrol eden Güzel Enerji’ye yüzde 30 oranında ortaklığının öne çıktığı, yıl sonuna dek tarafların süreci sonlandırmayı hedeflediği aktarıldı.
Kaynaklar, "Bu ortaklığın ardından yeni dönemde akaryakıt sektöründe önemli bir değişikliğin yaşanması bekleniyor. Tabelalarda, TotalEnergies gidebilir, Aramco markası gelebilir. Diğer bir deyişle marka yüzü olacak. Bu, akaryakıt sektörü açısından kayda değer bir değişimdir" ifadelerine yer verdi.
OYAK, 2020 yılında Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren TOTAL Oil Türkiye ve M Oil akaryakıt dağıtım şirketlerini ve bunlara bağlı otogaz istasyonlarını satın aldı. Devralınan akaryakıt ve otogaz şirketleri, OYAK'ın iştiraki Güzel Enerji Akaryakıt AŞ çatısı altında toplandı.
Şirket; Gebze, Aliağa, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Ankara, Yarımca ve Samsun'da toplam 550 bin metreküp kapasiteli akaryakıt ve LPG tesislerine sahip. Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'nin İzmir Çiğli'de madeni yağ fabrikası bulunuyor.
Türkiye genelinde 1000'i aşkın istasyonu bulunan Güzel Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2026 yılı mart ayı raporuna göre motorin ve benzinde satış ve pazar payı yönünden dağıtım şirketleri arasında dördüncü sırada bulunuyor.