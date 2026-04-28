Oyak Yatırım (OYYAT), 27 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından, yatırımcıların merakla beklediği kar dağıtım sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

ÖDEME DETAYLARI NETLEŞTİ

Genel Kurul’da alınan karara göre, yönetim kurulunun daha önce sunduğu temettü teklifi aynen kabul edildi.

Buna göre pay sahiplerine brüt 3,7742886 TL, net 3,2081453 TL tutarında nakit kar payı ödemesi yapılacak. Ödemelerin hangi tarihlerde hesaplara geçeceği konusunda ise şirket yönetimine tam yetki verildi.