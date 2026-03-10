Oyak Renault’dan 4. dev hamle: Dacia Striker sadece Bursa’da üretilecek

Renault Group’un futuREady stratejisi kapsamında geliştirilen yeni C segmenti modeli Dacia Striker, Bursa’daki Oyak Renault Fabrikası’nda üretilecek. Türkiye, bu modelin dünyada tek üretim merkezi konumuna yükselirken araç başta Avrupa olmak üzere pek çok ülkeye ihraç edilecek.
Renault Group, geleceğe dönük futuREady planı çerçevesinde Türkiye’nin otomotivdeki rolünü güçlendiren kritik bir adım attı.
Grubun C segmentindeki yeni oyuncusu Dacia Striker, Bursa’daki Oyak Renault Fabrikası’nda üretilecek ve Türkiye’den küresel pazarlara gönderilecek.400 milyon avroyu aşan yatırım kapsamında hayata geçirilen model, Türkiye’de satışa sunulmasının yanı sıra özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok pazara ihraç edilecek.
Bu proje sayesinde Türkiye, Dacia markası için ilk kez bir modelin tek küresel üretim üssü haline gelecek. Dacia’nın Türkiye’de üretilecek ilk modeli olan Striker, aynı zamanda Renault Group’un uluslararası üretim stratejisinde Türkiye’nin ağırlığını daha da artıracak.
Daha önce duyurulan plan doğrultusunda Renault Duster, Yeni Renault Clio ve Renault Boreal modellerinin ardından Striker, Bursa’da üretilen dördüncü model olacak.
Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, Oyak Renault’nun 400 milyon avroyu aşan yatırım programıyla Türkiye’de önemli bir dönüşümün başladığını vurgulayarak, “Yeni C segmenti modelimiz Dacia Striker’ın üretim yeri Bursa’daki Oyak Renault Fabrikası olacak.
Bu projeyle birlikte Türkiye, Dacia için ilk kez bir modelin tek küresel üretim merkezi haline gelecek. Böylece Dacia, Türkiye’de yalnızca ithalat yapan bir marka olmaktan çıkarak yerel üretim gerçekleştiren bir marka konumuna ulaşacak” dedi.
2026’da üretime başlaması planlanan Dacia Striker; hibrit, Hybrid 4×4 ve benzin/LPG motor seçenekleriyle sunulacak.
Model, station wagon dinamizmini, hatchback pratikliğini ve SUV yerden yüksekliğini birleştiren crossover tasarımıyla Dacia’nın C segmentindeki iddiasını güçlendirecek.
Bursa’da üretilecek Dacia Striker da bu stratejinin en net göstergelerinden biri olacak.