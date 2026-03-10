Oyak Renault’dan 4. dev hamle: Dacia Striker sadece Bursa’da üretilecek

Bu proje sayesinde Türkiye, Dacia markası için ilk kez bir modelin tek küresel üretim üssü haline gelecek. Dacia’nın Türkiye’de üretilecek ilk modeli olan Striker, aynı zamanda Renault Group’un uluslararası üretim stratejisinde Türkiye’nin ağırlığını daha da artıracak.