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Kaynak: İHA

Türkiye çimento sektörünün önde gelen şirketlerinden OYAK Çimento, sanayide enerji esnekliğinin artırılması ve düşük karbonlu üretim hedeflerinin desteklenmesi amacıyla önemli bir ortaklık başlattı. Pure Energy ile imzalanan iş birliği protokolü, enerji verimliliğini artırma, yenilikçi enerji çözümlerini değerlendirme ve üretim süreçlerinde sürdürülebilirliği güçlendirme hedeflerini kapsıyor.

Forumda ayrıca enerji ve maden alanında Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğinin kapsamı genişletilerek “Türk-Alman Enerji ve Maden Ortaklığı” adıyla yeni bir çerçeve oluşturuldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche’nin katıldığı organizasyon, sanayide dönüşüm ve yeşil enerji yatırımlarına yönelik stratejik başlıklara ev sahipliği yaptı.

OYAK Çimento tarafından yapılan açıklamada, iş birliğinin yalnızca teorik bir anlaşma olmadığı, sahada uygulanabilir projelere dönüşeceği vurgulandı. Protokol kapsamında enerji esnekliği, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve batarya depolama sistemlerinin optimizasyonu gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütülecek.

Pure Energy ise yenilenebilir enerji varlıklarının yönetimi, enerji ticareti ve batarya depolama sistemleri alanındaki uzmanlığıyla dikkat çekiyor. Şirketin teknoloji ve danışmanlık gücü, OYAK Çimento’nun sürdürülebilir üretim hedefleriyle birleşerek sanayide dönüşüm sürecini hızlandırmayı amaçlıyor.

OYAK Çimento Ülke CEO’su Murat Sela, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, enerji dönüşümünün güçlü iş birlikleriyle mümkün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğin enerji sistemleri güçlü iş birlikleri ve sürdürülebilir dönüşüm odağında şekilleniyor. Pure Energy ile attığımız bu adım, karbonsuzlaşma ve enerji verimliliği açısından somut bir başlangıçtır. Düşük karbonlu üretim vizyonumuz doğrultusunda sanayinin dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Bu stratejik ortaklıkla birlikte OYAK Çimento, sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm alanında uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.