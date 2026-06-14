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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kartal-Dragos sahil hattında düzenlenen etkinlik, sporun yanı sıra birlik, dayanışma ve paylaşım mesajlarının öne çıktığı büyük bir organizasyona dönüştü. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş da yarışta katılımcılarla birlikte koşarak etkinliğe destek verdi.

ADALAR MANZARASINDA 5 VE 10 KİLOMETRELİK PARKURLAR

Sporseverler için 5 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki farklı parkur hazırlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahil alanını dolduran katılımcılar, İstanbul'un eşsiz manzarası eşliğinde koşmanın heyecanını yaşadı.

Etkinlik alanında kurulan dev ekranlarda ise A Milli Takım'ın Dünya Kupası mücadelesi canlı olarak takip edildi. Spor ve milli heyecanın bir araya geldiği organizasyonda katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı.

"ADINI YARIŞ DEĞİL, DAYANIŞMA KOYDUK"

Etkinlikte konuşan Murat Yalçıntaş, organizasyonun temel amacının rekabetten çok birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Yalçıntaş, iş hayatı ile spor arasında güçlü benzerlikler bulunduğunu belirterek, herkesin aynı hedefe kendi temposunda ilerlediğini ve asıl başarının birlikte bitiş çizgisine ulaşabilmek olduğunu ifade etti.

ATLETİZM FEDERASYONU BAŞKANINDAN ÖVGÜ

Etkinliğe katılan Ahmet Karadağ da organizasyonun kalitesine dikkat çekti.

Karadağ, uzun yıllardır yüzlerce spor organizasyonunu takip ettiğini belirterek, etkinliğin katılım ve organizasyon açısından örnek gösterilebilecek seviyede olduğunu söyledi.

24 ŞİRKETTEN YÜZLERCE SPORCU KATILDI

Koşu organizasyonu aynı zamanda OYAK bünyesindeki 24 şirketten 550 çalışanın yer aldığı 65. Yıl Spor Etkinlikleri'nin finali niteliğini taşıdı.

Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, tenis ve bowling gibi farklı branşlarda gerçekleştirilen turnuvalar boyunca yüzlerce sporcu mücadele etti. Kadın sporcuların yoğun katılımı da organizasyonun dikkat çeken detaylarından biri oldu.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

5 kilometre kategorisinde kadınlarda Dilay Yıldızhan birinci olurken, Selcan Canlı ikinci, Gizem Taşyaka üçüncü sırada yer aldı. Erkeklerde ise Ilaman Shyhnepesov birinciliği elde etti.

10 kilometre kategorisinde kadınlarda Dilek Koçak zirvede yer alırken, erkeklerde Sezgin Ataç birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle takdim edildi.

Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen organizasyon, OYAK'ın 65'inci yıl kutlamalarına damga vururken, sporun birleştirici gücünü de bir kez daha gözler önüne serdi.