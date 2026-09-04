Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı” ve “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Gazeteci Oya Lale Arslan, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medya ve YouTube’daki yayın ve paylaşımlarıyla nedeniyle gözaltına alınan Arslan’ın ikametinde yapılan aramada dijital materyallere de el konuldu.

OYA LALE ARSLAN KİMDİR?

Oya Lale Özan Arslan, Ankara’da dünyaya geldi. Oya Lale Özan Arslan, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk yaparken Anadolu Ajansı "ART" adı altında radyo ve görüntü servisi kurduğunda sunuculuğa 1992 yılında radyo Anadolu’da Metin Uca ile kültür sanat programıyla başladı.

Metin Uca ile yaklaşık 6 ay kültür sanat programını icra etti. Daha sonra haber sundu. 1997 yılında, CTV'ye geçti ve Ara ve ana haberleri gerçekleştird.

2004 – 2009 yılları arasında Trt Ankara Radyosunda yapımcılık ve sunuculuk görevini gerçekleştirdi.

Oya Lale Özan Arslan, Ağustos 2009 ayından itibaren Halk TV’de haber spikeri olarak görev aldı.

7 haziran 2013 tarihinde Redhack ile canlı yayında yaptığı röportaj ile gündem olmuştu.

Oya Lale Özan Arslan evli ve Lal ve Dora adlarında iki kız çocuğu var.

1 Nisan 2019 tarihinde Halk TV'deki işinden ayrıldı.

Gazeteci arkadaşlarıyla birlikte Bizim TV adlı YouTube kanalını kurdu. Bu kanalda Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz ve daha pek çok ismi konuk alarak gündemin nabzını tuttu.

AYRINTILAR GELİYOR...