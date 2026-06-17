Tarihte bir ilk: Sosyal medya televizyon ve gazeteleri geride bıraktı

GELENEKSEL MEDYA KANALLARI GÜÇ KAYBEDİYOR

Rapora göre televizyon haberleri ve geleneksel haber uygulamaları, 2020 yılından bu yana sırasıyla 13 ve 12 puanlık düşüş yaşadı. Buna karşılık sosyal medya kullanımı, incelenen 48 pazarın 22’sinde artış gösterdi. Sektör analistlerinin değerlendirdiği Dijital Haber Raporu, söz konusu değişimi ani bir kırılmadan çok kademeli bir dönüşüm olarak tanımlıyor. Tüketiciler ise sosyal medyanın haber takibi açısından daha uygun bir ortam sunduğunu ya da geçmişe kıyasla daha az televizyon izlediklerini ifade ediyor.