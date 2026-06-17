Dijital Haber Raporu verileri, küresel ölçekte sosyal medyanın geleneksel haber kaynaklarını geride bıraktığını ortaya koyuyor. Oxford Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırma, tüm yaş gruplarında medya tüketim alışkanlıklarının önemli ölçüde değiştiğini gözler önüne seriyor.
Tarihte bir ilk: Sosyal medya televizyon ve gazeteleri geride bıraktı
Oxford Üniversitesi’nin 48 ülkede 100 bin kişiyle gerçekleştirdiği Dijital Haber Raporu, medya tüketiminde tarihi bir dönüşümü ortaya koydu. Sosyal medya ilk kez televizyon, radyo ve gazete sitelerini geride bırakırken, özellikle gençlerin haber alma alışkanlıklarındaki çarpıcı değişim dikkat çekti.Kaynak: Dış Haberler Servisi
Oxford Üniversitesi tarafından yayımlanan güncel Dijital Haber Raporu, sosyal medyanın küresel ölçekte ilk kez geleneksel haber kaynaklarını geride bıraktığını ortaya koydu. Toplam 48 ülkede 100 bin haber tüketicisinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, medya tüketiminde tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor. Katılımcıların yüzde 54’ü haber almak amacıyla haftada en az bir kez sosyal medya platformlarını kullandığını belirtirken, televizyon, radyo ve gazete internet siteleri gibi geleneksel mecraları tercih edenlerin oranı yüzde 51’de kaldı.
Araştırma sonuçları, sosyal medyanın tüm yaş gruplarında ve pazarlarda birincil haber kaynağı haline geldiğini doğruluyor. Küresel ölçekte katılımcıların yüzde 30’u sosyal medya ve video platformlarını ana haber kaynağı olarak tanımlıyor. Sektör temsilcileri, bu oranın 2020 yılında yüzde 22 seviyesinde bulunduğunu belirtiyor. Özellikle 18-24 yaş grubunda sosyal medyayı temel haber kaynağı olarak görenlerin oranı yüzde 52’ye kadar yükseliyor. Oxford imzalı Dijital Haber Raporu’nun sonuçları küresel piyasalarda da yakından takip ediliyor.
GELENEKSEL MEDYA KANALLARI GÜÇ KAYBEDİYOR
Rapora göre televizyon haberleri ve geleneksel haber uygulamaları, 2020 yılından bu yana sırasıyla 13 ve 12 puanlık düşüş yaşadı. Buna karşılık sosyal medya kullanımı, incelenen 48 pazarın 22’sinde artış gösterdi. Sektör analistlerinin değerlendirdiği Dijital Haber Raporu, söz konusu değişimi ani bir kırılmadan çok kademeli bir dönüşüm olarak tanımlıyor. Tüketiciler ise sosyal medyanın haber takibi açısından daha uygun bir ortam sunduğunu ya da geçmişe kıyasla daha az televizyon izlediklerini ifade ediyor.
Birleşik Krallık, Almanya, İsveç, Finlandiya ve Avusturya gibi ülkelerde ise geleneksel yayıncılar liderliğini korumayı sürdürüyor. Kamuoyunun köklü medya kuruluşlarına duyduğu güven, bu pazarlarda sosyal medyanın ön plana çıkmasını sınırlıyor. Dijital Haber Raporu, Avrupa genelindeki kurumsal güven düzeyine ilişkin önemli veriler de sunuyor. Buna rağmen ana akım medya kuruluşları, dijital ekosistemde görünürlüklerini artırmak için yoğun rekabet içerisinde bulunuyor.
DİJİTAL HABER RAPORU ÇATIŞMA TAKİBİNDEKİ EĞİLİMLERİ ORTAYA KOYUYOR
Ortadoğu’daki gerilimler ve bölgesel çatışmalar, genç nüfusun bilgi edinme tercihlerini doğrudan etkiliyor. Araştırmaya göre 35 yaş altındaki katılımcıların yaklaşık yüzde 40’ı, İran’daki savaşa ilişkin gelişmeleri takip etmek için sosyal medyanın en etkili yöntem olduğunu düşünüyor. Buna karşılık 35 yaş üzerindeki katılımcılar, sıcak gelişmeleri izlemek için televizyon kanallarını ve yerleşik haber sitelerini öncelikli kaynak olarak tercih ediyor.
Raporda yer alan veriler, kuşaklar arasındaki medya tüketim farkının giderek büyüdüğünü gösteriyor. Kurumlar, Dijital Haber Raporu bulgularının stratejik planlamalarda belirleyici bir rol oynayacağını öngörüyor.
Yapay zeka teknolojilerinin haber tüketimindeki payı ise şimdilik sınırlı düzeyde kalmayı sürdürüyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 10’u geçen hafta haber kaynağı olarak yapay zekadan yararlandığını belirtiyor.
Ancak arama motorlarının yapay zeka modlarını öne çıkaran algoritma güncellemeleri, gelecekte kullanıcı alışkanlıklarını köklü biçimde değiştirebilecek bir potansiyel taşıyor. Küresel veri akışını içeren Dijital Haber Raporu, medyanın dijital dönüşüm hızını açık şekilde ortaya koyuyor.