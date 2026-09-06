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Kaynak: ANKA

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, geçmiş OVP’lerde yer alan büyüme ve enflasyon hedefleri ile daha sonra açıklanan rakamlar arasındaki farklara işaret etti.

Şahin, 2023 yılında 2026 için yüzde 5 büyüme ve yüzde 8,5 enflasyon hedefi konulduğunu, son OVP’de ise aynı yıl için büyüme beklentisinin yüzde 3,3’e indirilirken enflasyon tahmininin yüzde 28,4’e çıkarıldığını belirtti.

“ÜÇ YIL ÜST ÜSTE YANILIYORSANIZ TEKNİK SAPMA DEĞİLDİR”

2024 ve 2025 yıllarındaki enflasyon hedeflerini de hatırlatan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Bir tahmin şaşabilir, iki tahmin de sapabilir. Ancak aynı temel göstergelerde, üç yıl üst üste ve bu denli fahiş oranlarda yanılıyorsanız, burada artık teknik bir sapmadan değil, iflas etmiş bir ekonomi yönetiminden ve açık bir yönetim krizinden söz etmek zorundayız.”

OVP’nin yalnızca geleceğe ilişkin bir tahmin metni olmadığını savunan Şahin, bütçeden yatırımlara kadar birçok kararın programdaki hedeflere göre şekillendiğini ifade etti.

Şahin, “Her yıl bir önceki yılın enkazını revizyon adı altında örtbas edip, hedefleri yukarı çekerek önümüze yeni bir üç yıllık masal koyuyorsunuz” dedi.

2029 ENFLASYON HEDEFİNE TEPKİ

Yeni programda 2027 için yüzde 21, 2028 için yüzde 13,5 ve 2029 için yüzde 9 enflasyon öngörülmesini de eleştiren Şahin, geçmiş tahminlerdeki değişimleri hatırlatarak yeni hedeflerin güvenilirliğini sorguladı.

Şahin, “Üç yıl önce 2026 için ‘yüzde 8,5’ dediğiniz rakam bugün yüzde 28,4’e dayanmışken, bu millet sizin 2029 için yazdığınız o yüzde 9 hayalinize hangi akılla, hangi gerekçeyle güvensin?” ifadelerini kullandı.

“SÜTLİMAN HAVADA HERKES ROTA ÇİZER”

Küresel ekonomik koşulların gerekçe gösterilemeyeceğini savunan Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Dış şartların ve küresel piyasaların dalgalandığı fırtınalı süreçlerde bu gemiyi yüzdürmek zaten ekonomi yönetiminin varlık sebebidir, zira sütliman havada herkes rota çizer.”

Şahin, son üç yıldaki hedeflerden yaşanan sapmaların nedenlerinin açıklanması gerektiğini belirterek, yeni uzun vadeli hedeflerden önce geçmiş dönemlerin hesabının verilmesi çağrısında bulundu.