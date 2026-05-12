Outlet mağazalarındaki gerçek.. 'Eski sezon' yalanı: Neye para veriyoruz

OUTLET ÜRÜNLER İÇİN AYRI ÜRETİM HATTI

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, üretim atölyeleri ve saha araştırmaları, birçok büyük markanın outlet mağazaları için ayrı üretim hatları oluşturduğunu ortaya koydu. Buna göre markalar, ana koleksiyonlarından bağımsız şekilde daha düşük maliyetli ürünler ürettiriyor.

Outlet için hazırlanan ürünlerde maliyetleri azaltmak adına kumaş kalitesinin düşürüldüğü, pamuk oranının azaltılarak sentetik karışımların artırıldığı belirtiliyor. Bunun yanında işçilik detaylarında da maliyet kısma yöntemlerine başvurulduğu, dikiş sıklıklarının azaltıldığı ve düğme, fermuar ile astar gibi aksesuarların daha düşük kalitede seçildiği ifade ediliyor. Böylece ortaya, üzerinde ünlü markaların logosu bulunan ancak kullanım ömrü oldukça kısa olan ürünler çıkıyor.