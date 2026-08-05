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Trabzonspor'dan Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olan Oulai, düzenlenen basın toplantısında yeni kulübünü neden tercih ettiğini anlattı.

Genç futbolcu, Fiorentina'nın kendisi için sunduğu projenin kararında en önemli etken olduğunu belirterek, İtalyan kulübünün genç oyunculara verdiği öneme dikkat çekti.

'HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM'

Oulai, transfer sürecini şu sözlerle değerlendirdi:

"Fiorentina'yı seçmemin nedeni kulübün projesiydi. Bu proje benim için gerçekten doğru olan projeydi ve genç oyuncular üzerine kurulu. Fiorentina'nın benimle ilgilendiğini öğrendiğim anda bu meydan okumayı kabul etmekte hiç tereddüt etmedim."

'SON 12 AYDA HAYATIM ÇOK DEĞİŞTİ'

Trabzonspor'da yıldızını parlatan Oulai, "Futbol oynamayı seviyorum ve bunun için çalışıyorum. Son 12 ayda hayatım çok değişti. Kendimle gurur duyuyorum. Aileme teşekkür ediyorum. Yaşadığım gelişimden ve Fiorentina'ya gelmiş olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.