Trabzonspor’da Christ Oulai’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım gündem oldu.

PAYLAŞIM KISA SÜREDE SİLİNDİ

Oulai bir havalimanı yetkilisinin fotoğrafını çekip ırkçılık suçlamasında bulunmasının ardından paylaşımlarını kaldırdı ve peş peşe açıklamalarda bulundu.

'HESAPTA BEN DEĞİLDİM'

Fransızca açıklama yapan genç futbolcu, hesabının ele geçirildiğini belirtti.

Oulai paylaşımında, “Hesapta ben değildim, özür dilerim, hacklendi.” ifadelerini kullandı. Ardından bir açıklamada daha bulunan Oulai havalimanında olmadığını otelde olduğunu belirtti.

IRKÇILIK İFADELERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce yapılan paylaşımda Türklerle ilgili ırkçılık suçlaması içeren ifadeler yer almıştı.

Söz konusu paylaşım sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.