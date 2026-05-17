Süper Lig’in son haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği’ne 3-0 mağlup oldu.

Maçın ardından Christ Inao Oulai açıklamalarda bulundu.

“KUPA FİNALİNİ KAZANMAK İSTİYORUZ”

Karşılaşmayı değerlendiren Oulai, “İyi oynayan bir rakiple karşılaştık, biz de iyiydik ama istediğimizi yapamadık. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Sezonu iyi şekilde, kupa finalini kazanarak bitirmek istiyoruz.” dedi.

“ŞAMPİYON DA OLABİLİRDİK”

Fildişi Sahilli futbolcu sözlerinin devamında, “Benim adıma iyi bir sezon geçti. Takım arkadaşlarıma ve özellikle hocama teşekkür ediyorum. Şu an 3. konumdayız ama şampiyon da olabilirdik. Daha iyi şeyler yapabilirdik. Bunu da hak ettik. Herkese teşekkür etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.