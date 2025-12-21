Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'en az 3 çocuk' söylemi hem muhalefet hem de yurttaşlar tarafından çok sık eleştirilse de bu söylem ÖTV'siz araç için şart olarak sunulmaya hazırlanıyor.

Yükselen enflasyon ve döviz kurları nedeniyle araba alma hayali suya düşen yurttaş bu kez de 'Erdoğan şartına' takılacak.

YENİ ÇALIŞMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaya göre, 25 yaş üzeri araçlarını hurdaya ayıranlar ÖTV'siz sıfır araç alabilecek.

3 ÇOCUK ŞARTI

Program kapsamında özellikle 3 ve üzeri çocuğu olan ailelere uzun vadeli ödeme seçenekleri, düşük taksitli finansman imkanı ve esnek kredi modellerinin sunulacağı belirtildi.

YIL BİTMEDEN MECLİS'E GELECEK

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın haberine göre; dar gelirli ailelerin ilk kez otomobil sahibi olmasının önünü açacak 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' 2025 bitmeden Meclis'e sunulacak.

HANGİ OTOMOBİLLERİ KAPSAYACAK?

ÖTV muafiyetinin uygulanacağı otomobillerin ise Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip modeller arasından seçileceği açıklandı.